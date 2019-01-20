ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Кто прошел на Голос країни 2019: итог "слепых прослушиваний"

Lite » Кино и ТВ 20.01.2019 - 23:37

В воскресенье, 20 января, на канале 1+1 состоялась премьера нового сезона шоу Голос країни.

Судьями шоу стали Тина Кароль, Потап, MONАTIK и Dan Balan.

На проект пришло много талантливых исполнителей, однако прошли лучшие. Предлагаем вам увидеть видео выступлений всех счастливчиков после "слепых прослушиваний".

Команда Потапа:

 

Команда Тины Кароль:

 

 

 

Команда MONATIK:

Команда Дана Балана:

 

 

Напомним, что новый тренер Dan Balan поделился своими эмоциями и впечатлениями от участия в качестве судьи в подобном масштабном проекте, як Голос країни 9.

Также Потап показал интересное нововведение девятого сезона проекта Голос країни 9. Теперь на каждом судейском пульте кроме большой кнопки присутствуют три маленьких с именами членов жюри.

Ранее мы писали о том, что в первом прямом эфире проекта Голос країни 9 зрители увидят среди участников, которые пришли попытать счастья на вокальном шоу, дочь африканских чиновников, а также 68-летняя исполнительница народных песен.

"Путешествие в мир музыки начинается": MONATIK ярко анонсировал Голос Країни 9 Владимир Ткаченко сменил имя и пошел на Голос країни: что известно
Новости Украины Голос країни 9
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь