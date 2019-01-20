Кто прошел на Голос країни 2019: итог "слепых прослушиваний"

В воскресенье, 20 января, на канале 1+1 состоялась премьера нового сезона шоу Голос країни.

Судьями шоу стали Тина Кароль, Потап, MONАTIK и Dan Balan.

На проект пришло много талантливых исполнителей, однако прошли лучшие. Предлагаем вам увидеть видео выступлений всех счастливчиков после "слепых прослушиваний".

Команда Потапа:

Команда Тины Кароль:

Команда MONATIK:

Команда Дана Балана:

Напомним, что новый тренер Dan Balan поделился своими эмоциями и впечатлениями от участия в качестве судьи в подобном масштабном проекте, як Голос країни 9.

Также Потап показал интересное нововведение девятого сезона проекта Голос країни 9. Теперь на каждом судейском пульте кроме большой кнопки присутствуют три маленьких с именами членов жюри.

Ранее мы писали о том, что в первом прямом эфире проекта Голос країни 9 зрители увидят среди участников, которые пришли попытать счастья на вокальном шоу, дочь африканских чиновников, а также 68-летняя исполнительница народных песен.