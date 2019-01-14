Дочь нигерийских чиновников и 68-летняя народница: каким будет первый эфир Голосу країни 9

Фото: (пресс-служба 1+1)

Премьера девятого сезона вокального проекта Голос країни состоится 20 января

Премьера нового, девятого сезона популярного вокального шоу Голос країни состоится совсем скоро - уже в воскресенье, 20 января. Стоит отметить, что среди участников этого года было довольно много ярких самородков и неординарных личностей с чрезвычайными вокальными способностями. К примеру, в первом эфире зрители увидят дочь чиновников из Африки.

Несмотря на запрет родителей, юная певица из Нигерии решила найти новые возможности и мечтает получить шанс пройти в проект, чтобы попасть в команду одного из тренеров.

Напомним, кресла звездных тренеров Голосу країни 9 займут шоумен Потап, певица Тина Кароль, мультиартист MONATIK и певец международного уровня, номинант на Grammy Dan Balan.

Фото: (пресс-служба 1+1)

Удивит желанием выступать на сцене и 68-летняя участница. Фольклористка и народница пришла на слепые прослушивания, чтобы дать волю музыке своего сердца.

"Песня – единственное, что держит меня на этом свете и не позволяет сдаться. Иду на проект, чтобы показать всем - не надо сдаваться, несмотря на любые жизненные обстоятельства. А в свой талант обязательно нужно верить", - рассказала певица.

Фанатом украинского шоу также оказался уроженец ОАЭ, который поет на трех языках: арабском, английском и хинди. Возможность попасть в Голос країни - это его самая большая мечта.

Фото: (пресс-служба 1+1)

Придет на шоу и бизнесмен-фермер, который когда-то создал собственную акапельную группу. После долгих гастролей за рубежом парень вернулся в страну, чтобы найти свое место среди украинских звезд и доказать, что и люди из села могут быть успешными.

"Пришел на Голос країни, чтобы доказать, что нельзя ставить ярлыки на людей, занимающихся физическим трудом. Ты можешь хорошо работать в поле, и при этом быть успешным на сцене, было бы только желание", - прокомментировал участник.

Фото: (пресс-служба 1+1)

Одна из вокалисток, вдохновившись юношеской историей известной американской певицы Рианны, которая в свое время так же с трудом покоряла Нью-Йорк, решила бросить все силы на достижение поставленной цели. Девушка хочет стать звездой и покорить столицу.

Участница считает, что Голос країни - это именно тот проект, который открыл путь многим известным сегодня артистам: "Своим выступлением я хочу сказать всем подросткам, что воплощать свою мечту надо начинать с ранних лет, а как это делать - можно поучиться у кумиров".

Фото: (пресс-служба 1+1)

Девятый сезон обещает открыть неизвестных ранее звезд из народа. Команда проекта в период кастингов прослушала более десяти тысяч вокалистов, из которых около 100 прошли на слепые прослушивания.

Фото: (пресс-служба 1+1)

Напомним, новый сезон не обошелся без нововведений. На панели кресел теперь есть кнопка "Блок", которая позволяет тренерам один раз за сезон заблокировать одного из соперников. Потап первым успел воспользоваться "Блоком" и отобрал возможность у одного из коллег побороться за участника.

Ранее мы писали, что ведущая Катя Осадчая показала первые фото со съемок Голосу країни 9. Подписчики похвалили внешний вид Осадчей и отметили, что очень ждут старта шоу. Отметим, что певица Джамала также оставила комментарий, пожелав всем причастным к проекту хорошего сезона.

Кстати, Dan Balan, который стал одним из зведных тренеров вокального шоу Голос країни 9, поделился первыми впечатлениями и эмоциями от новых участников и обновленного тренерского состава. Он признался, что первый день был очень сложным, однако потом все стало намного лучше и интереснее.