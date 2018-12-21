"Совсем другая кухня": первые впечатления Dan Balan от Голосу країни 9

Видео: Певец Dan Balan рассказал о своих впечатлениях от тренерства в "Голосе страны" (youtube.com/Сніданок з 1+1)

Певец международного уровня, номинант Grammy, Dan Balan, который стал одним из зведных тренеров вокального шоу Голос країни 9, поделился первыми впечатлениями и эмоциями от новых участников и обновленного тренерского состава. Отметим, что уже начались съемки слепых прослушиваний проекта, а компанию молдавскому артисту составили шоумен Потап, певица Тина Кароль и мультиартист MONATIK.

Dan Balan побывал на утреннем эфире "Сніданку з 1+1" и рассказал, трудно ли быть тренером "Голоса".

"Это вау! Это первый раз, когда я участвую в таком масштабно телевизионном проекте. Раньше я никогда себя не видел в таком формате. Я сочиняю музыку, продюсирую, пою. И когда мне пришло это предложение, я это принял как челлендж и сказал себе: "Нужно попробовать". Признаюсь, первый день был сложным, это же совсем другая кухня для артиста. А на второй день стало уже лучше и интересней", - отметил певец.

Фото: пресс-служба 1+1

Он также сообщил, что ему удалось собрать международную команду, с участниками из разных стран, а также он искал голос, который сияет, не обязательно, чтобы он был идеален и за ним стояла определенная история.

"Главное, чтобы человек был в гармонии с ним. Поэтому я буду искать эту гармонию, чтобы мотивировать участника и, чтобы он сиял еще ярче, а его пение цепляло каждого", - говорит Dan.

На вопрос о том, каким же тренером он будет, исполнитель признался, что и сам пока не знает.

"Я еще не знаю, каким тренером я буду. Я постараюсь найти себя и буду настоящим. Но пушистым я точно не буду", - рассказал Balan.

Артист также признался, что после четырех дней съемок может петь в душе только Тину Кароль.

Тина Кароль в свою очередь на днях рассказала о впечатлениях от работы в составе мужской команды: "С ребятами очень весело. Конечно, это мужская компания, в которой мне достаточно комфортно. Но все же у них есть свои шутки, от которых у меня временами краснеют щеки и я закрываю глаза и уши. Очень весело, но иногда теряюсь, слишком они красивые".

Фото: пресс-служба 1+1

Девятый сезон обещает открыть зрителям новые лица и новые таланты, ведь этот год пройдет под слоганом "Зірки серед нас". Так, команда Голосу країни прослушала более 10 000 вокалистов со всей Украины, а также из соседних стран и других. В результате, на слепые прослушивания попало около 100 участников, которые имели возможность побороться за участие в проекте и место в команде одного из известных тренеров.

Фото: пресс-служба 1+1

Не обошелся сезон без нововведений. На панели кресел теперь есть кнопка "Блок", которая позволяет тренерам один раз за сезон заблокировать одного из соперников. Эта фишка уже успешно реализовалась в Голландии и США, поэтому в этом году команда украинского Голосу країни решила добавить дух конкуренции нашим тренерам. Так, Потап уже успел воспользоваться "Блоком" и отобрал возможность у одного тренера побороться за участника.

Напомним, ранее Катя Осадчая показала первые фото со съемок Голосу країни 9. Подписчики похвалили внешний вид Осадчей и отметили, что очень ждут старта шоу. Кстати, певица Джамала также оставила комментарий, пожелав всем причастным хорошего сезона.

Мы также писали о том, что Потап показал новшества на Голосе країни 9. В шутливой манере рэпер отметил, что теперь можно смело "расправиться" с коллегой с помощью всего одного нажатия.

Видео: РБК-Украина