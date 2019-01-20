Голос країни 2019: 1 выпуск смотреть онлайн

В воскресенье, 20 января, на канале 1+1 состоится премьера нового сезона шоу Голос країни.

Судьями шоу станут Тина Кароль, Потап, MONАTIK и Dan Balan.

Об особенностях и новых правилах проекта рассказал руководитель жанрового направления "Большие развлекательные шоу" в 1+1 Продакшн Владимир Завадюк.

"Новички против старожилов шоу: MONATIK и Dan Balan. Впервые в кресле Голосу країни появится мировая звезда Dan Balan, номинант на "Грэмми", чьи песни поет Rihanna. Загадочный и непредсказуемый. Это необъяснимо. С его участием "планеты" нашего проекта выстроились в собственный особенный парад. Dan присутствует в зале, он прилетел специально на презентацию. И сейчас вместе с вами он впервые увидит себя в Голосі країни. Именно так начнется первый эпизод, продолжительностью почти в 120 минут и в котором будет 12 ярких героев", - поделился Завадюк.

Судьи шоу Голос країни 9 (Коллаж РБК-Украина)

MONATIK добавил: "Сами участники также создают это шоу. А мы просто им помогаем и направляем. И в результате выходит что-то очень интересное, ведь мы с вами наблюдаем очень классный старт певческого пути, а для кого-то продолжение. Голос страны - это о мечтах, о мотивации, поэтому для меня это большая честь снова сидеть в тренерском кресле, но уже во взрослом проекте. Это необыкновенные приключения, в которые мы вас всех приглашаем вместе с Dan и другими участниками проекта".

Интересно, что одной из главных интриг остается то, в команду какого тренера попадет супруг продюсера Алены Мозговой Владимир Ткаченко, который пришел на Голос країни 9 под псевдонимом Дэвид Аксельрод.

Напомним, что новый тренер Dan Balan поделился своими эмоциями и впечатлениями от участия в качестве судьи в подобном масштабном проекте, як Голос країни 9.

Также Потап показал интересное нововведение девятого сезона проекта Голос країни 9. Теперь на каждом судейском пульте кроме большой кнопки присутствуют три маленьких с именами членов жюри.

Ранее мы писали о том, что в первом прямом эфире проекта Голос країни 9 зрители увидят среди участников, которые пришли попытать счастья на вокальном шоу, дочь африканских чиновников, а также 68-летняя исполнительница народных песен.