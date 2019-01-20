Флирт Балана и слезы MONATIKа: как прошел 1 эфир Голосу країни 9

В воскресенье, 20 января, на канале 1+1 состоялась премьера девятого сезона шоу Голос країни.

Судьями проекта стали Тина Кароль, Потап, MONАTIK и Dan Balan. Ведущие - Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Традиционно шоу началось со "слепых прослушиваний". Жюри должны были, сидя в тренерских креслах спиной к участникам, оценить их голос. К самым талантливым участникам судьи разворачивают свои кресла.

Первым выступил одессит Вячеслав Кретов с песней Skin, который заставил обернуться всех членов жюри, кроме Тины Кароль. Он пошел в команду Дана Балана.

Затем вышла 23-летняя гуцулка Марина Фиджелюк. Ее голос оценили Потап и Дан Балан. Девушка выбрала последнего.

Далее на сцену вышла деятельница агробизнеса Роксолана Сирота с песней "New rules", к которой развернулся Потап.

После выступила 16-летняя львовянка Яна Клисовская с песней группы KAZKA "Плакала". К сожалению, к ней не обернулся никто из членов жюри. Судьи посоветовали девушке еще немного поработать над собой.

21-летний Андрей Хоят с песней "В кінці греблі шумлять верби" заставил развернуться всех членов жюри и пошел в команду Тины Кароль.

29-летний Виталий Лашко с песней Муслима Магамаева "Синяя вечность" не смог заставить развернуться суддей.

Андрей Ходосенко, который уже трижды пробовал свои силы на кастингах "Голосу країни", вышел на сцену с песней MONATIK "Зашиваю душу". К парню обернулись все члены жюри, кроме Тины Кароль. И он пошел к MONATIKу.

Незрячая Бохчалова Ксения песней Джамалы "Крила" покрила всех членов жюри, кроме Дана Балана. MONATIK так впечатлился историей и самобытностью девушки, что расплакался. Девушка пошла в команду к Тине Кароль.

Хайтам Рафи из Омана с песней "Habibi" покорил Потапа и Дана Балана и пошел в команду к последнему.

Одесситка Богдана Ренк с песней "Hero" покорила Потапа и соответственно пошла к нему в команду.

68-летняя Лидия Федоровна "Я козачка" покорила Тину Кароль и пошла к ней в команду.

Далее вышел на сцену супруг продюсера Алены Мозговой Владимир Ткаченко, который пришел в проект под псевдонимом Дэвид Аксельрод. Он сумел развернуть кресла всех членов жюри и пошел в команду к Тине Кароль.

Отметим, что в течение эфира Дан Балан флиртовал с Тиной Кароль и судя по всему намерен покорить ее сердце.

Напомним, что новый тренер Dan Balan поделился своими эмоциями и впечатлениями от участия в качестве судьи в подобном масштабном проекте, як Голос країни 9.

Также Потап показал интересное нововведение девятого сезона проекта Голос країни 9. Теперь на каждом судейском пульте кроме большой кнопки присутствуют три маленьких с именами членов жюри.

Ранее мы писали о том, что в первом прямом эфире проекта Голос країни 9 зрители увидят среди участников, которые пришли попытать счастья на вокальном шоу, дочь африканских чиновников, а также 68-летняя исполнительница народных песен.