Хто пройшов на Голос країни 2019: підсумок "сліпих прослуховувань"

У неділю, 20 січня, на каналі 1+1 відбулася прем'єра нового сезону шоу Голос країни.

Суддями шоу стали Тіна Кароль, Потап, MONАTIK і Dan Balan.

На проект прийшло багато талановитих виконавців, проте пройшли кращі. Пропонуємо вам переглянути відео виступів всіх щасливчиків після "сліпих прослуховувань".

Команда Потапа:

Команда Тіни Кароль:

Команда MONATIK:

Команда Дана Балана:

Нагадаємо, що новий тренер Dan Balan поділився своїми емоціями та враженнями від участі в якості судді у такому масштабному проекті, як Голос країни 9.

Також Потап показав цікаве нововведення дев'ятого сезону проекту Голос країни 9. Тепер на кожному суддівському пульті крім великої кнопки присутні три маленьких з іменами членів журі.

Раніше ми писали про те, що в першому прямому ефірі проекту Голос країни 9 глядачі побачать серед учасників, які прийшли спробувати щастя на вокальному шоу, дочка африканських чиновників, а також 68-річна виконавиця народних пісень.