Что посмотреть: названы 20 лучших фильмов 2018 года

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

В список вошло 20 фильмов, которые вышли в прокат Великобритании в 2018 году

Популярный журнал Empire назвал 20 лучших фильмов, которые вышли в прокат в Великобритании в этом году. Лучшим фильмом года, по мнению составителей рейтинга, стала картина "Мстители: Война бесконечности".

Третья часть "Мстителей" уже собрала больше 2 млрд. долларов в прокате и приковала внимание зрителей и критиков по всему миру. Издание отдало фильму братьев Руссо первое место и украсило обложку декабрьского номера его главными героями.

Фото: обложка журнала Empire (empireonline.com)

Как подчеркивается на сайте издания, рейтинг был составлен несколько рано, поэтому в декабре будет выпущен обновленный рейтинг, с учетом фильмов, которые выйдут в прокат к тому моменту.

Второе место в списке занял фильм "Миссия невыполнима: Последствия", а замыкает тройку лидеров "Тихое место". В топ-5 фильмов уходящего года попали также "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури" и "Черная пантера".

Полный рейтинг лучших фильмов 2018 года:

1. Мстители: Война бесконечности

Видео: трейлер фильма Мстители: Война бесконечности (youtube.com/B&H Film Distribution Company)

2. Миссия невыполнима: Последствия

Видео: трейлер фильма Миссия невыполнима: Последствия (youtube.com/B&H Film Distribution Company)

3. Тихое место

Видео: трейлер фильма Тихое место (youtube.com/B&H Film Distribution Company)

4. Три билборда на границе Эббинга, Миссури

5. Чёрная пантера

6. Первый человек

7. Леди Бёрд

8. Звезда родилась

9. Призрачная нить

10. Чёрный клановец

11. Мэнди

12. Рома

13. Реинкарнация

14. Остров собак

15. Аннигиляция

16. Холодная война

17. Тайна Коко

18. Не оставляй следов

19. Тебя никогда здесь не было

20. Я, Тоня

Напомним, ранее были названы лучшие украинские фильмы 2018 года.

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Видео: РБК-Украина