Украинский мультфильм одержал свою первую победу на престижном международном кинофесте

Фото: коллаж РБК-Украина

Кинофест проходил в ирландском городе Ламерик с 25 по 29 октября

Украинский мультфильм "Викрадена принцеса" стал победителем шестого Международного кинофестиваля The Richard Harris International Film Festival (RHIFF 2018) в номинации "Лучший художественный фильм". Об этом сообщает Госкино на своей странице в соцсети Facebook.

Кинофест проходил в ирландском городе Ламерик с 25 по 29 октября.

"После безумного признание и любовь украинского зрителя, "Викрадена принцеса" завоевала свою первую международную премию и доказала, что является достойным конкурентом лучшим образцам мировой коммерческой анимации. Убежден, что это далеко не последняя ее победа!", - отметил глава Госкино Филипп Ильенко.

Скрин: facebook.com/ukrainefilmagency

Режиссер ленты Олег Маламуж признался, что для их команды победа в Международный День Анимации на кинофестивале в номинации Лучший полнометражный фильм - это что-то невероятное!

"Думаю, жюри оценили мультфильм за позитив, юмор и жизненную энергию. Это было особенно заметно по реакции зрителей на церемонии награждения, когда объявили наш проект", - рассказал он.

Скрин: facebook.com/ukrainefilmagency

История в мультфильме "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" происходит в Киеве в далеком прошлом: в эпоху отважных воинов, принцесс и колдунов.

Режиссер ленты - Ярослав Войцешек. Продюсер - Егор Олесов. Художник-постановщик - Кристиан Коскинен.

Напомним, что "Викрадена принцеса" - первый полнометражный мультфильм для украинского и международного проката в производственной линейке анимационной студии Animagrad.

В украинском прокате лента собрала 36 115 670 грн., что является абсолютным рекордом для украинских анимационных лент.

Также мы писали о том, что в озвучивании одного из героев этого мультфильма был задействован шоумен и волонтер Сергей Притула.

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