Премия "Кіноколо": названы лучшие украинские фильмы 2018 года

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сергей Лозница победил одновременно в двух номинациях

26 октября в кинотеатре "Жовтень" в Киеве состоялась церемония награждения премии "Кіноколо", отмечающей достижения украинского кино от имени сообщества кинокритиков. Об этом сообщает пресс-служба Киевской недели критики.

Сообщается, что процедура голосования была полностью демократичной: в ней приняли участие 33 эксперта, которые являются членами Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ). По итогам голосования лучшим полнометражным игровым фильмом года жюри выбрало драму Сергея Лозницы "Донбасс", которая в мае получила приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Также Лозница победил в номинации "Лучший режиссер".

Лучшим актером 2018 года был выбран Вячеслав Довженко, сыгравший командира защитников Донецкого аэропорта в фильме "Киборги".

Лучшей актрисой 2018 года стала Ирма Витовская, получившая награду за роль бабы Приси в мистической драме о жизни в Чернобыльской зоне отчуждения "Брама".

Победительницей в номинации "Открытие года" в свой день рождения стала режиссер Марыся Никитюк, представившая драму взросления "Когда падают деревья".

Премию "Кіноколо" за лучший короткометражный фильм получил Дмитрий Сухолиткий-Собчук за киноленту "Штангист". Фильм рассказывает о настоящей цене победы в профессиональном спорте.

Лучшим документальным фильмом 2018 года стала "Дельта" Александра Течинского. Лента повествует о тяжелой жизни жителей города Вилково на Дунае, которые зарабатывают ловлей рыбы и сбором камыша.

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Видео: (video.rbc.ua)