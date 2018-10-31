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Що подивитися: названі 20 кращих фільмів 2018 року

Lite » Кіно 31.10.2018 - 13:50
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

У список увійшло 20 фільмів, які вийшли в прокат Великої Британії в 2018 році

Популярний журнал Empire назвав 20 кращих фільмів, що вийшли в прокат у Великобританії в цьому році. Кращим фільмом року, на думку укладачів рейтингу, стала картина "Месники: Війна нескінченності".

Третя частина "Месників" вже зібрала більше 2 млрд. доларів у прокаті і прикувала увагу глядачів і критиків по всьому світу. Видання віддало фільму братів Руссо перше місце і прикрасило обкладинку грудневого номера його головними героями.

Що подивитися: названі 20 кращих фільмів 2018 рокуЩо подивитися: названі 20 кращих фільмів 2018 рокуФото: обкладинка журналу Empire (empireonline.com)

Як наголошується на сайті видання, рейтинг був складений дещо рано, тому в грудні буде випущений оновлений рейтинг, з урахуванням фільмів, які вийдуть в прокат до того моменту.

Друге місце в списку зайняв фільм "Місія нездійсненна: Наслідки", а замикає трійку лідерів "Тихе місце". У топ-5 фільмів року, що минає, потрапили також "Три білборди на кордоні Еббінгу, Міссурі" і "Чорна пантера".

Повний рейтинг кращих фільмів 2018 року:

1. Месники: Війна нескінченності

Відео трейлер фільму Месники: Війна нескінченності (youtube.com/B&H Film Distribution Company)

2. Місія нездійсненна: Наслідки

Відео трейлер фільму Місія нездійсненна: Наслідки (youtube.com/B&H Film Distribution Company)

3. Тихе місце

Відео трейлер фільму Тихе місце (youtube.com/B&H Film Distribution Company)

4. Три білборда на кордоні Еббінгу, Міссурі

5. Чорна пантера

6. Перший чоловік

7. Леді Берд

8. Зірка народилася

9. Примарна нитка

10. Чорний клановець

11. Менді

12. Рома

13. Реінкарнація

14. Острів собак

15. Анігіляція

16. Холодна війна

17. Таємниця Коко

18. Не залишай слідів

19. Тебе ніколи тут не було

20. Я, Тоня

Нагадаємо, раніше були названі кращі українські фільми 2018 року.

Також ми писали про те, що український мультфільм здобув свою першу перемогу на престижному міжнародному кінофесті.

Рекомендуємо також добірку 5 найбільш жахливих фільмів про Хеллоуїн.

Відео: РБК-Україна

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