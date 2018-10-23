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Праздник ведьм, нечисти и зла: 5 самых ужасных фильмов о Хэллоуине

Lite » Кино 23.10.2018 - 12:26
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Самые зловещие и самые жуткие ужасы и триллеры для просмотра на Хэллоуин 2018 – в подборке LITE

Хэллоуин 2018 во всем мире будут отмечать в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Ведьминская ночь, к слову, с каждым годом становится все популярнее среди украинцев, которые с нетерпением ждут последней ночи октября, чтобы выбраться на яркую маскарадную вечеринку, вырезать из тыкв причудливые фигуры и в общем – окунуться в атмосферу ужаса и тьмы.

Один из способов провести Хэллоуин с "пользой", чтобы удовлетворить свое "темное я" – засесть самому или же с друзьями в пустом доме, выключить свет и "залипнуть" в экран, где идет самый страшный фильм ужасов, который "щекочет" нервы и заставляет вздрагивать от малейшего шороха в комнате или за окном.

Именно для вас, любители острых ощущений, накануне Хэллоуина мы собрали топ-5 лучших "ужастиков", которые создадут мистическую атмосферу в праздник нечистой силы.

Хэллоуин

Фильм "Хэллоуин", снятый Джоном Карпентером еще в 1978 году, считается едва ли не самой главной картиной о Ведьминской ночи. Классический фильм ужасов, в котором рассказывается о серийном убийце, который сбежал из психиатрической больницы. Туда он был помещен после того, как в шестилетнем возрасте убил свою старшую сестру. А случилось это как раз во время Хэллоуина...

Праздник ведьм, нечисти и зла: 5 самых ужасных фильмов о Хэллоуине

Кадр из фильма "Хэллоуин"

Ворон

Фильм режиссера Алекса Прояса 1994 года может и не стал бы таким популярным, если бы не одно "но". Главный герой - Брэндон Ли - умер на съемочной площадке. Его случайно застрелил актер, который играл одного из злодеев. Реквизитный пистолет оказался заряжен настоящими патронами. Действие фильма происходит именно на Хэллоуин...

Праздник ведьм, нечисти и зла: 5 самых ужасных фильмов о Хэллоуине

Кадр из фильма "Ворон"

Кошелек или жизнь

Фильм Майкла Доэрти представляет собой четыре связанные друг с другом истории, которые произошли на Хэллоуин.

Праздник ведьм, нечисти и зла: 5 самых ужасных фильмов о Хэллоуине

Кадр из фильма "Кошелек или жизнь"

Убийственная вечеринка

Случайное приглашение на вечеринку в честь Хэллоуин приводит главного героя фильма Джереми Солнье в секту, члены которой одержимы одной целью - убить его во имя искусства. И начинается кровавая баня из пыток, увечий и веселья.

Праздник ведьм, нечисти и зла: 5 самых ужасных фильмов о Хэллоуине

Кадр из фильма "Убийственная вечеринка"

Ведьма из Блэйр: Курсовая с того света

Культовый фильм рассказывает историю трех студентов кинофакультета, которые заблудились и бесследно исчезли в канун Хэллоуина во время работы над своим курсовым проектом - документальной лентой о местной легенде - ведьме из села Блэр...

Праздник ведьм, нечисти и зла: 5 самых ужасных фильмов о Хэллоуине

Кадр из фильма "Ведьма из Блэйр: Курсовая с того света"

К слову, Хэллоуин - это праздник, к которому готовятся и много украинских звезд. Кое-кто примеряет праздничные костюмы и выбирает макияж, а кто-то решает, какие блюда приготовить в этот день. Хотя много украинских звезд относятся к Хэллоуину абсолютно нейтрально.

Известный украинский артист и звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой говорит, что до Дня всех святых всегда готовятся его дети. Так, его старшая дочь Варвара подает пример младшей Серафиме, и вместе они придумывают яркие образы до 31 октября.

Напомним также, что английские музыканты Mount Kimbie и The Bug будут праздновать Хэллоуин в Киеве.

Видео: РБК-Украина

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