Праздник ведьм, нечисти и зла: 5 самых ужасных фильмов о Хэллоуине

Коллаж РБК-Украина

Самые зловещие и самые жуткие ужасы и триллеры для просмотра на Хэллоуин 2018 – в подборке LITE

Хэллоуин 2018 во всем мире будут отмечать в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Ведьминская ночь, к слову, с каждым годом становится все популярнее среди украинцев, которые с нетерпением ждут последней ночи октября, чтобы выбраться на яркую маскарадную вечеринку, вырезать из тыкв причудливые фигуры и в общем – окунуться в атмосферу ужаса и тьмы.

Один из способов провести Хэллоуин с "пользой", чтобы удовлетворить свое "темное я" – засесть самому или же с друзьями в пустом доме, выключить свет и "залипнуть" в экран, где идет самый страшный фильм ужасов, который "щекочет" нервы и заставляет вздрагивать от малейшего шороха в комнате или за окном.

Именно для вас, любители острых ощущений, накануне Хэллоуина мы собрали топ-5 лучших "ужастиков", которые создадут мистическую атмосферу в праздник нечистой силы.

Хэллоуин

Фильм "Хэллоуин", снятый Джоном Карпентером еще в 1978 году, считается едва ли не самой главной картиной о Ведьминской ночи. Классический фильм ужасов, в котором рассказывается о серийном убийце, который сбежал из психиатрической больницы. Туда он был помещен после того, как в шестилетнем возрасте убил свою старшую сестру. А случилось это как раз во время Хэллоуина...

Кадр из фильма "Хэллоуин"

Ворон

Фильм режиссера Алекса Прояса 1994 года может и не стал бы таким популярным, если бы не одно "но". Главный герой - Брэндон Ли - умер на съемочной площадке. Его случайно застрелил актер, который играл одного из злодеев. Реквизитный пистолет оказался заряжен настоящими патронами. Действие фильма происходит именно на Хэллоуин...

Кадр из фильма "Ворон"

Кошелек или жизнь

Фильм Майкла Доэрти представляет собой четыре связанные друг с другом истории, которые произошли на Хэллоуин.

Кадр из фильма "Кошелек или жизнь"

Убийственная вечеринка

Случайное приглашение на вечеринку в честь Хэллоуин приводит главного героя фильма Джереми Солнье в секту, члены которой одержимы одной целью - убить его во имя искусства. И начинается кровавая баня из пыток, увечий и веселья.

Кадр из фильма "Убийственная вечеринка"

Ведьма из Блэйр: Курсовая с того света

Культовый фильм рассказывает историю трех студентов кинофакультета, которые заблудились и бесследно исчезли в канун Хэллоуина во время работы над своим курсовым проектом - документальной лентой о местной легенде - ведьме из села Блэр...

Кадр из фильма "Ведьма из Блэйр: Курсовая с того света"

К слову, Хэллоуин - это праздник, к которому готовятся и много украинских звезд. Кое-кто примеряет праздничные костюмы и выбирает макияж, а кто-то решает, какие блюда приготовить в этот день. Хотя много украинских звезд относятся к Хэллоуину абсолютно нейтрально.

Известный украинский артист и звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой говорит, что до Дня всех святых всегда готовятся его дети. Так, его старшая дочь Варвара подает пример младшей Серафиме, и вместе они придумывают яркие образы до 31 октября.

Напомним также, что английские музыканты Mount Kimbie и The Bug будут праздновать Хэллоуин в Киеве.

Видео: РБК-Украина