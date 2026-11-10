Повоєнні вибори в Україні: у ЦВК розкрили плани щодо нових правил та законів

В Україні готуються до проведення майбутніх повоєнних виборів, розробляючи необхідні законодавчі зміни, оновлюючи державні реєстри та спрощуючи адміністративні процедури для громадян.

Про це заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик на форумі Громадянської мережі ОПОРА "Легітимність повоєнних виборів починається з реєстру виборців", повідомляє РБК-Україна , яке є інформаційним партнером заходу.

За його словами, наступного року очікується активне продовження роботи робочої групи на чолі з Олександром Корнієнком. Дубовик зазначив, що за відсутності зовнішніх чинників необхідно поступово просуватися вперед хоча б на рівні підгруп, якщо не на рівні великої робочої групи.

"Ми повинні врешті фіналізувати наші напрацювання, скласти хоча б основу законопроєкту", - підкреслив він.

Окрім цього, вже існує повністю готовий до прийняття законопроєкт про нову редакцію закону про Державний реєстр виборців.

"Він не є політично чутливим. Усі розуміють, ніхто не заперечує проти пропозицій Центральної виборчої комісії", - розповів Дубовик.

Він додав, що на порядку денному залишається й законопроєкт Аліни Загоруйко щодо визначення можливості проведення виборів на тих чи інших територіях, який також можна успішно опрацювати.

М'яка люстрація та спрощення сервісів за кордоном

Окрему увагу в ЦВК приділяють змінам до Кримінального кодексу стосовно так званої м'якої люстрації. Зокрема, щодо колаборантів пропонується чітко визначити більші строки неможливості обіймати посади або займатися певною діяльністю, де може йтися про три роки.

"Далі ми працюємо над своїми внутрішніми регламентами, пов'язаними з покращенням сервісів Державного реєстру виборців", - розповів заступник голови ЦВК.

За його словами, протягом найближчого місяця очікується ухвалення постанови ЦВК, яка значно спростить доступ виборців до зміни виборчої адреси за кордоном.

"Там практично юридичний механізм уже напрацьований, залишився зовнішній вигляд, тому що ми, враховуючи пропозиції "Опори", намагаємося спростити сам сервіс і зробити його доступнішим", - зазначив Дубовик.

Він додав, що комісія практично завершила реалізацію всіх необхідних підзаконних актів до Виборчого кодексу щодо всіх видів виборів. Це дозволить усунути остаточні прогалини, щоб за будь-яких обставин чинний Виборчий кодекс міг бути повноцінно реалізований на рівні підзаконних актів.