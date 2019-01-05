Что посмотреть в кино в январе: 8 главных премьер месяца

Фото: постер к фильму "Стекло" (facebook.com/pg/GlassUkraine)

В январе любителей кино ожидает мультфильм о новых приключениях Астерикса и его друзей, мистический триллер от Шьямалана и много других новинок

В период новогодних каникул самое время посмотреть любимое кино в кругу семьи. У каждого есть свой список фильмов, которые можно пересматривать бесконечно. Но не стоит забывать и о новинках кино! LITE расскажет вам о восьми самых интересных фильмах, которые выйдут в прокат в январе.

Мэри Поппинс возвращается

Видео: трейлер фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Премьера 3 января 2019 года

История самой известной няни в мире в новой интерпретации от Дисней! Яркое фэнтези подарит новому поколению детей и взрослых встречу с неповторимой Мэри Поппинс.

В главных ролях: Эмили Блант, Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу, Эмили Мортимер.

Удивительный мир Марвена

Видео: трейлер фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Премьера 10 января 2019 года

Удивительная история на основе реальных событий от оскароносного режиссера Роберта Земекиса. Потеряв память после жесткого избиения, талантливый художник Марк Хоганкамп выдумывает свой собственный мир. На заднем дворе дома он создает город времен Второй мировой войны, который населяет куклами – людьми из своего прошлого.

В главных ролях: Диана Крюгер, Стив Карелл, Лесли Манн.

Стекло

Видео: трейлер фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Премьера 17 января 2019

Кинохиты легендарного М. Найта Шьямалана "Сплит" и "Неуязвимый" продлятся в шокирующем триллере. Опасный псих с множественным расстройством личности и таинственный террорист по имени "Стекло" выходят на след своих давних врагов. Кто остановит Зверя в человеческом подобии?

В главных ролях: Джеймс МакЭвой, Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон.

Астерикс и тайное зелье

Видео: трейлер мультфильма (YouTube/Вольга Україна)

Премьера 17 января 2019 года

Могучие галлы издревле черпали силу в секретном напитке, который готовил великий старец. Но пришла беда, откуда не ждали — почтенный друид свалился с дерева и сломал обе ноги. Теперь Астериксу и Обеликсу предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать нового друида, достойного постичь рецепт тайного зелья.

Роли озвучивали: Кристиан Клавье, Гийом Бриа, Алекс Лутс.

Мария - королева Шотландии

Видео: трейлер фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Премьера 17 января 2019 года

18-летняя вдова, королева Франции, возвращается в родную Шотландию, чтобы править своим народом. Мария заявляет свое право на английский трон и втягивается в противостояние со своей сестрой Елизаветой. Любовные интриги и политические заговоры поставят под угрозу оба престола и изменят ход истории.

В главных ролях: Сирша Ронан, Марго Робби.

Крид 2

Видео: трейлер фильма (YouTube/Сінематико)

Премьера 24 января 2019 года

Адонис Крид живет спокойной жизнью и готовится к большому бою, который обещает стать самым главным вызовом в его жизни. Он встретится с противником, с которым связано прошлое его семьи. И это серьезно усиливает напряжение. Адонису помогает Рокки Бальбоа, и вместе они будут защищать общее наследство.

В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон, Майкл Б. Джордан.

Семья за минуту

Видео: трейлер фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Премьера 24 января 2019 года

Семейная пара отважились усыновить ребенка. Но не одного, а сразу трех! Смешная и трогательная комедия о радостях и трудностях семейных будней.

В главных ролях: Марк Уолберг и Роуз Бирн.

Смертельный лабиринт

Видео: трейлер фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Премьера 31 января 2019 года

Несколько незнакомцев оказываются в ловушке зловещей квест-комнаты. Здесь, в самых современных изобретательных лабиринтах, игрокам придется встретить свои самые сокровенные страхи. Что это – просто игра, больное воображение маньяка или что-то сверхприродное? С каждой секундой они понимают, что шансы выбраться равняются нулю.

В главных ролях: Тайлер Лабин, Дебора Энн Уолл.

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