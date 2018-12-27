Возвращение Симбы и "Истории игрушек": самые ожидаемые мультфильмы 2019 года

Список самых ожидаемых мультфильмов 2019 года, трейлеры и даты выхода - в подборке РБК-Lite.

Следующий год порадует громкими премьерами любителей сказочных историй. Помимо зрелищных блокбастеров и трогательных мелодрам, на большой экран выйдут новые анимационные фильмы для детей и семейного просмотра, а также сиквелы и истории о легендарных героях в новом исполнении.

Король лев

Трейлер фильма "Король лев" (YouTube/Walt Disney Studios)

Мультипликационный шедевр о приключениях Симбы вновь появится на экранах. Ремейк от студии Disnеy стартует в кинотеатрах Украины с 18 июля 2019 года.

Многие помнят об отважном львенке, который потерял отца, пережил изгнание, но несмотря ни на что смог стать настоящим королем зверей, и с удовольствием снова встретятся с любимыми персонажами.

А у тех, кто не видел оригинальный мультфильм 1994 года, появится прекрасная возможность познакомиться с легендарной историей, которая никого не оставляет равнодушным.

Тайная жизнь домашних животных 2

Сиквел веселого семейного мультфильма продолжит раскрывать тайны домашних питомцев. Премьера намечена на 30 мая 2019 года.

Официальный трейлер мультфильма "Тайная жизнь домашних животных 2" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

В продолжении истории команда усатых и хвостатых будет противостоять злобному ветеринару Френсису. Пес Макс, дворняга Дюк, кошка Хлоя, шпиц Гиджет и кролик Снежок сделают все возможное, чтобы остановить доктора, который всегда только вредит своим пушистым пациентам.

Фокстер и Макс

Тизер фильма "Фокстер и Макс" (YouTube/Фокстер & Макс)

Украинская история о собаке-супергерое может составить конкуренцию популярным блокбастерам западных студий. Картина выходит в кинотеатрах весной 2019 года.

Школьник Максим сбегает из дома и случайно находит баллон с необычными красками. Он рисует на стене граффити собаки. Неожиданно рисунок оживает и превращается в нано-робота. Пес-супергерой Фокстер поможет Максу бороться с преступником, который хочет завладеть мощной технологией.

История игрушек 4

Тизер мультфильма "История игрушек 4"(YouTube/B&H Film Distribution Company)

"Историю игрушек 4" могут смотреть и те, кто не знаком с первыми тремя частями мультфильма. Это отдельный проект, сюжет которого сосредоточен на взаимоотношениях игрушек Вуди, Базза Лайтера и их друзей. Игрушки попадают в новый дом к девочке Бонни. Ковбою Вуди и космическому рейнджеру Баззу придется объединиться и отправиться в захватывающее и опасное путешествие.

На экраны украинских кинотеатров "История игрушек 4" выйдет 20 июня 2019 года.

Покемон. Детектив Пикачу

Трейлер мультфильма "Покемон. Детектив Пикачу" (YouTube/FilmSelect Україна)

Еще одна приятная новость для любителей мультфильмов 90-х. Поклонники покемонов встретятся с любимыми героями, но немного в непривычных образах. Премьера анимационного фильма "Покемон. Детектив Пикачу" запланирована на 9 мая 2019 года.

Действие сюжета разворачивается в городе вселенной покемонов Райм-Сити. Детектив Пикачу объединяется с сыном своего пропавшего напарника Гарри - Тимом Гудманом. Вместе они начинают расследование и пытаются раскрыть тайну исчезновения выдающегося детектива Гудмана.

Только чудо

Трейлер фильма "Только чудо" (YouTube/KAZKA Production)

Премьера украинского семейного фэнтези состоится 7 марта 2019 года. Главный герой, молодой парень Северин, должен привезти известного доктора для своего отца. Папа юноши сильно пострадал, спасая город от разрушительного льда.

Смелому Северину предстоит рискнуть своей жизнью, вступить в бой с фантастическими зверями, "плохими парнями" и завоевать сердце любимой девушки Софии.

Соник в кино

Трейлер-тизер мультфильма "Соник в кино" (YouTube/Watermelon Movies)

В новом мультфильме нас ожидает встреча с персонажами из любимой игры SEGA - ежом Соником, лисом-изобретателем Тейлзом, ежихой Эми, крольчихой Ким и другими.

Жители небольшого городка во главе с шерифом Томом Вачовски отправляются в опасное путешествие в Сан-Франциско, чтобы помочь человекоподобному ежу Соника сразиться со злобным доктором Эггманом.

Премьера анимационного фильма в Украине состоится 15 ноября 2019 года.

Кстати, трейлер нового фильма "Король лев" установил рекорд по просмотрам в сети.

Напомним, Маколей Калкин повторил культовые сцены из фильма "Один дома" спустя 28 лет после премьеры первой части фильма.

Видео: РБК-Украина