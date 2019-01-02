Что посмотреть: топ-3 лучших семейных сериала на зимние каникулы

Фото: Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подборка сериалов, которые понравятся всем членам семьи

Если вы уже посмотрели все любимые новогодние фильмы еще в период подготовки к празднику — сейчас самое время приступить к сериалам, которые будут интересны всем членам семьи и развлекут вас долгими зимними вечерами.

Звездопад

София — главная героиня сериала, попадает в весьма сомнительную авантюру. Сообразительная девушка придумывает хитрый ход, как устроить личную жизнь своей матери. В ее городе будут проходить съемки нового фильма, с участием популярнейших актеров Голливуда. Одному из звездных актеров и его близким, девушка предлагает на время съемок поселиться в ее же квартире. Изобретательная София пытается познакомить мать с мужчиной, которая в любом случае пересечется с новым жителем ее квартиры. Знакомство, конечно же не пройдет гладко, а подарит много комичных ситуаций его участникам.

Фото: Постер к сериалу "Звездопад" (seasonvar.ru)

Родители-одиночки

Главный герой не так давно перешагнул тридцатилетний рубеж жизни, он отец-одиночка, который воспитывает семилетнюю дочку. Уилл практически все свое время посвящает ребенку и школьным проблемам малышки. С полной серьезностью приняв роль ответственного папы, Уилл все время попадает в комичные ситуации.

Познакомившись в новой школе с другими родителями, которые столкнулись с похожей проблемой воспитания детей в одиночестве, они решают создать группировку "родителей-одиночек".

Фото: Постер к сериалу "Родители-одиночки" (seasonvar.ru)

Американская домохозяйка

Главная героиня сериала Кейт — мама троих детей, сильная женщина с огромным чувством юмора, и здоровой долей сарказма. Частенько ей приходиться бросать вызов самым сложным испытаниям. Еще бы, она самая небогатая полная женщина в городе с богатенькими худыми красотками. Дети каждый раз заставляют найти новый подход в воспитании, а муж "достает" излишним романтизмом и просьбами о четвертом ребенке. Отчаиваться или радоваться, помогать или дать свободу выбора — в каждой серии героине предстоит найти выход из любой семейной ситуации.

Фото: Постер к сериалу "Американская домохозяйка" (seasonvar.ru)

Напомним, что Юлия Тимошенко откровенно рассказала о своих кинематографических предпочтениях, она упомянула какие фильмы и сериалы любит смотреть.

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