Борьба за качество и покорение Китая: чем запомнился 2018 год в украинском кино

Кадры из фильмов "Скажене весілля" и "Свингеры" (коллаж: LITE)

Украинских кинематограф все еще очень зависим от государственной поддержки

Исполнительный директор Украинской киноакадемии, директор Кинорынка ОМКФ Анна Мачух специально для LITE рассказала о том, каким был 2018 год для украинского кино.

Рекордный 2018: успешное "Скажене весілля" и выход фэнтези "Викрадена принцеса" на китайский рынок

В 2017 году мы говорили о Ренессансе в украинском кино. Но 2018-й стал совершенно рекордным. Чего стоит только кассовый успех фильма "Скажене весілля"! На сегодняшний день бокс-офис картины составляет почти 55 млн грн — это показатель хорошего голливудского блокбастера. Выходя за рамки украинского рынка, мы видим фестивальный успех национального контента – наши фильмы все чаще получают призы на международных кинофестивалях класса А.

Так, фильм "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы получил награду за лучшую режиссуру в рамках программы Каннского кинофестиваля "Особый взгляд", после чего продолжил собирать призы на множестве других кинофестивалей. "Донбасс" подан от Украины на "Оскар", и я очень надеюсь, что он не только попадет в номинацию, но и победит!

Еще пример: "Выпуск 97", молодого талантливого режиссера Павла Острикова стал не только лучшим короткометражным фильмом Второй Национальной кинопремии "Золота Дзига", но и попал в номинацию Европейской Киноакадемии.

"Викрадена принцеса: Руслан і Людмила"

Не стоит в стороне и анимация. Фэнтезийная "Викрадена принцеса" попадет в прокат на китайском рынке — это важное достижение, поскольку этот рынок насчитывает более 48 тысяч экранов, в противовес украинским 520-ти. Выход на такую крупную площадку поможет узнаваемости нашего продукта за рубежом, его окупаемости, которая на нашей территории для анимации практически не возможна. Окупаемым в Украине может стать фильм с бюджетом не более 300 тыс долларов. Качественную анимацию за такие деньги не сделаешь.

Основная проблема украинского кинорынка — малое количество кинозалов

В 2018 году только в столице закрылись сразу два кинотеатра — "Кинопанорама" и "Украина". Одно- и двухзальники прекращают свое существование, так как оставаться прибыльными им крайне тяжело. Поэтому все новые площадки появляются в ТРЦ, где есть возможность открыть как минимум 4-6 залов. Маленькие кинотеатры сосредоточены преимущественно в регионах, и далеко не все из них оснащены должным образом. Эту проблему могут решить мобильные кинотеатры, но пункт о кинотеатрах Закона о поддержке кинематографии, принятый в 2017, пока не заработал.

Борьба не за количество, а за качество!

В 2018 году в прокат выйдет более 40 фильмов, а еще несколько лет назад максимум 5 украинских картин выходило в год! Сегодня картины выпускаются в прокат практически каждую неделю – иногда по несколько одновременно. Это создает условия внутренней конкуренции на рынке. Борьба теперь идет не за количество, а за качество продукта. Фильмы должны становиться ближе к зрителю. Это задача жанрового кино, а оно у нас пока еще отстает от фестивального (артхаусного). Успешными все еще становятся только комедии, а вот триллеры, боевики находятся не на том уровне, чтобы украинский зритель хотел их смотреть так же, как американские. И проблема даже не столько в финансировании, сколько в отсутствии должного образования. Очень надеюсь, что подход в распределении государственного финансирования будет пересмотрен и на образование будет выделяться больше денег. В противном случае снимать кино уже через пару лет будет просто некому. Многие специалисты уже сейчас на вес золота и расписаны на проекты на годы вперед.

"Скажене Весілля": трейлер

При этом в киноиндустрию начали приходить люди, которые раньше работали в смежных сферах, но кино не занимались. И это дает результат. Так, представитель рекламного бизнеса Владимир Яценко стал продюсером фильма "Дике поле", телеведущий Юрий Горбунов – продюсером "Скаженого весілля", певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) – саундпродюсером того же фильма. Это все примеры качественного зрительского кино.

Без госфинансирования пока что никуда

Практически все украинские картины снимаются за счет государства. В 2018 году на развитие украинского кино был выделен 1 млрд грн: на производство фильмов, сериалов, анимации, на фестивали, на присутствие Украины на международном рынке (стенды в Каннах, Берлине, Санденсе). На 2019 год выделена такая же сумма. Независимых инвесторов в кино почти нет. Фильмы, снятые без поддержки Госкино, можно пересчитать на пальцах: "Король Данило", "Свингеры", второй "Дзидзьо", еще несколько. Остальные же фильмы получают финансирование со стороны государства. За счет увеличения финансирования сейчас в производстве находится более 100 фильмов, поэтому 2019 год обещает быть очень щедрым на национальный контент. А пока мы ждем и подводим итоги уходящего года.

19 апреля 2019 года состоится церемония вручения III Национальной кинопремии "Золота Дзиґа". 3 декабря мы открыли форму для приема фильмов в конкурс, уже начали получать заявки. Национальная кинопремия – это не только подведение итогов предыдущего года, но и самая объективная оценка достижений национального кинематографа. Кроме 18 существующих номинаций, в этот раз добавились две новые: за лучший монтаж и лучшую песню. До 2018 года такого количества качественных саундтреков в нашем кино не было, теперь же практически каждый полный метр может похвастаться собственным саундтреком, а то и не одним. Это отличная тенденция!

И да, в нашей киноиндустрии еще много нерешенных вопросов. Но она быстро растет и развивается, постепенно решая проблемы, которые тормозили ее в прошлые годы.

Исполнительный директор Украинской киноакадемии, директор Кинорынка ОМКФ Анна Мачух

Напомним, ранее одна из главных героинь украинской киноленты "Свингеры" Даша Астафьева рассказала о пикантных моментах во время съемок. Так, Астафьева призналась, что думает о поцелуе с Олей Поляковой, которая также сыграла одну из ролей в фильме.

До этого еще одна певица-актриса — солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева — поделилась интересными моментами из своего киноопыта. Так, Дорофеевой досталась роль любовницы в фильме "Я, ты, он, она" от студии "Квартал 95".

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