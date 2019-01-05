Що подивитися в кіно у січні: 8 головних прем'єр місяця

Фото: постер до фільму "Скло" (facebook.com/pg/GlassUkraine)

У січні любителів кіно очікує мультфільм про нові пригоди Астерікса і його друзів, містичний трилер від Шьямалана та багато інших новинок

У період новорічних канікул саме час подивитися улюблене кіно в колі сім'ї. У кожного є свій список фільмів, які можна переглядати нескінченно. Але не варто забувати і про новинки кіно! LITE розповість вам про вісім найцікавіших фільмів, які вийдуть в прокат у січні.

Мері Поппінс повертається

Відео: трейлер фільму (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Прем'єра 3 січня 2019 року

Історія найвідомішої няні в світі в новій інтерпретації від Дісней! Яскраве фентезі подарує новому поколінню дітей і дорослих зустріч з неповторною Мері Поппінс.

У головних ролях: Емілі Блант, Лін-Мануель Міранда, Бен Уішоу, Емілі Мортімер.

Ласкаво просимо до Марвена

Відео: трейлер фільму (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Прем'єра 10 січня 2019 року

Дивна історія на основі реальних подій від оскароносного режисера Роберта Земекіса. Втративши пам'ять після жорсткого побиття, талановитий художник Марк Хоганкамп вигадує свій власний світ. На задньому дворі будинку він створює місто часів Другої світової війни, яке населяє ляльками – з людьми свого минулого.

У головних ролях: Діана Крюгер, Стів Карелл, Леслі Манн.

Скло

Відео: трейлер фільму (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Прем'єра 17 січня 2019

Кінохіти легендарного М. Найта Шьямалана "Спліт" і "Невразливий" триватимуть в шокуючому трилері. Небезпечний псих з множинним розладом особистості і таємничий терорист на ім'я "Скло" виходять на слід своїх давніх ворогів. Хто зупинить Звіра в людській подобі?

У головних ролях: Джеймс МакЕвой, Брюс Вілліс, Семюел Л. Джексон.

Астерікс і таємне зілля

Відео: трейлер мультфільму (YouTube/Вольга Україна)

Прем'єра 17 січня 2019 року

Могутні галли здавна черпали силу в секретному напої, який готував великий старець. Але прийшла біда, звідки не чекали — поважний друїд упав з дерева і зламав обидві ноги. Астеріксу і Обеліксу тепер доведеться відправитися в небезпечну подорож, щоб відшукати нового друїда, гідного осягнути рецепт таємного зілля.

Ролі озвучували: Крістіан Клавье, Гійом Бріа, Алекс Лутс.

Марія - королева Шотландії

Відео: трейлер фільму (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Прем'єра 17 січня 2019 року

18-річна вдова, королева Франції, повертається в рідну Шотландію, щоб правити своїм народом. Марія заявляє своє право на англійський трон і втягується у протистояння зі своєю сестрою Єлизаветою. Любовні інтриги і політичні змови поставлять під загрозу обидва престоли і змінять хід історії.

У головних ролях: Сірша Ронан, Марго Роббі.

Крід 2: Спадок Роккі Бальбоа

Відео: трейлер фільму (YouTube/Сінематико)

Прем'єра 24 січня 2019 року

Адоніс Крід живе спокійним життям і готується до великого бою, який обіцяє стати найголовнішим викликом в його житті. Він зустрінеться з противником, з яким пов'язане минуле його сім'ї. І це серйозно посилює напругу. Адонісу допомагає Роккі Бальбоа, і разом вони будуть захищати спільну спадщину.

У головних ролях: Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон, Майкл Б. Джордан.

Родина за хвилину

Відео: трейлер фільму (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Прем'єра 24 січня 2019 року

Сімейна пара наважилися всиновити дитину. Але не одну, а відразу трьох! Смішна і зворушлива комедія про радощі і труднощі сімейних буднів.

У головних ролях: Марк Волберг і Роуз Бірн.

Смертельний лабіринт

Відео: трейлер фільму (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Прем'єра 31 січня 2019 року

Кілька незнайомців виявляються в пастці зловісної квест-кімнати. Тут, в сучасних винахідливих лабіринтах, гравцям доведеться зустріти свої найпотаємніші страхи. Що це – просто гра, хвора уява маніяка або щось надприродне? З кожною секундою вони розуміють, що шанси вибратися дорівнюють нулю.

У головних ролях: Тайлер Лабін, Дебора Енн Уолл.

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