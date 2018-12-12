Оскар 2019: церемония может остаться без ведущего

Фото: (oscars.org)

Отказ Кевина Харта от роли ведущего поставило киноакадемию в тупик

После шокирующего решения Кевина Харта отказаться от роли ведущего церемонии Оскар 2019, американская киноакадемия рассматривает вариант вручения совсем без ведущих. Об этом информирует издание Variety.

После того как на Харта обрушилась волна критики в связи с его гомофобными высказываниями девять лет назад, он отказался от роли ведущего, что поставило киноакадемию и телеканал ABC, который транслирует "Оскар", в тупик – у них не было запасного плана на случай подобной ситуации.

Поэтому сейчас руководство академии рассматривает вариант проведения церемонии без ведущих. Вместо этого зрители могут увидеть нечто вроде шоу "Субботним вечером в прямом эфире", в котором приглашенные звезды по очереди будут разыгрывать сценки.

Сообщается также, что это далеко не единственная проблема, которой обеспокоены организаторы "Оскара". Отмечается, что в этом году шоу потеряло 19% аудитории по сравнению с 2016 годом. А ведущие могут только усугубить данную ситуацию.

Напомним, что в США разгорелся новый гомофобный скандал с ведущим. Всего через несколько дней после того, как американская киноакадемия объявила имя ведущего церемонии Кевина Харта, стало известно, что комик решил отказаться от этой роли.

Мы также писали о том, что в Лос-Анджелесе объявили список номинантов престижной премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус". Сама 76-я церемония вручения кинонаград состоится 6 января 2019 года, а ее ведущими станут Сандра О и Энди Сэмберг.

Отметим, что в США назвали лучшие фильмы и сериалы 2018 года - Американский институт киноискусства (AFI) объявил лауреатов ежегодной премии AFI Awards 2018. Фильм Брэдли Купера с Леди Гагой в главной роли "Звезда родилась" в очередной раз попал в рейтинг лучших в 2018 году.

Видео: РБК-Украина