Стало известно, кто будет ведущим престижной кинопремии Оскар

Фото: (oscar.org)

Вручение Оскара проведет актер из фильма "Очень страшное кино 3"

Американскую кинопремию "Оскар", церемония которой ежегодно проводится в Лос-Анджелесе, будет вручать американский актер Кевин Харт. Об этом сообщила знаменитость на своей странице в Instagram.

Американский актёр и комик, снявшийся в таких популярных фильмах, как "Очень страшное кино 3", "Полтора шпиона" и "Думай как мужчина" сообщил, что в 2019 году он проведет вручение Оскара и сделает церемонию незабываемой.

Фото: (instagram.com/kevinhart4real)

"Меня долго спрашивали, проведу ли я когда-нибудь вручение Оскара, и мой ответ всегда был одинаков. Я говорил, что для меня, комедийного актера, это будет шанс, который выпадает раз в жизни, и это случится, когда и должно будет случится. Я очень счастлив, что для меня, наконец-то, настал черед провести вручение Оскара", - написал Харт.

Скриншот поста: (instagram.com/kevinhart4real)

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Видео: (video.rbc.ua)