Оскар 2019: церемонія може залишитися без ведучого

Фото: (oscars.org)

Відмова Кевіна Харта від ролі ведучого поставила кіноакадемію у глухий кут

Після шокуючого рішення Кевіна Харта відмовитися від ролі ведучого церемонії Оскар 2019, американська кіноакадемія розглядає варіант вручення зовсім без ведучих. Про це інформує видання Variety.

Після того як на Харта обрушилася хвиля критики у зв'язку з його гомофобним висловлюваннями дев'ять років тому, він відмовився від ролі ведучого, що поставило кіноакадемію і телеканал ABC, який транслює "Оскар", в глухий кут – у них не було запасного плану на випадок подібної ситуації.

Тому зараз керівництво академії розглядає варіант проведення церемонії без ведучих. Замість цього глядачі можуть побачити щось на кшталт шоу "Суботнім вечором у прямому ефірі", в якому запрошені зірки по черзі будуть розігрувати сценки.

Повідомляється також, що це далеко не єдина проблема, якою стурбовані організатори "Оскара". Відзначається, що в цьому році шоу втратило 19% аудиторії порівняно з 2016 роком. А ведучі можуть тільки ускладнити цю ситуацію.

Нагадаємо, що у США розгорівся новий гомофобний скандал з ведучим. Всього через кілька днів після того, як американська кіноакадемія оголосила ім'я ведучого церемонії Кевіна Харта, стало відомо, що комік вирішив відмовитися від цієї ролі.

Ми також писали про те, що в Лос-Анджелесі оголосили список номінантів престижної премії Голлівудської асоціації іноземної преси "Золотий глобус". Сама 76-а церемонія вручення кінонагород відбудеться 6 січня 2019 року, а її ведучими стануть Сандра О і Енді Семберг.

Зазначимо, що в США назвали кращі фільми і серіали 2018 року - Американський інститут кіномистецтва (AFI) оголосив лауреатів щорічної премії AFI Awards 2018. Фільм Бредлі Купера з Леді Гагою у головній ролі "Зірка народилася" в черговий раз потрапив у рейтинг кращих в 2018 році.

Відео: РБК-Україна