Объявлены номинанты премии "Золотой глобус 2019"

Иллюстративное фото (goldenglobes.com)

76-я церемония вручения наград состоится 6 января

В Лос-Анджелесе (США) объявили список номинантов престижной премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус". Сама 76-я церемония вручения кинонаград состоится 6 января 2019 года, а ее ведущими станут Сандра О и Энди Сэмберг, сообщается на сайте премии.

Торжественное мероприятие пройдет в отеле "Беверли Хилтон" в Лос-Анджелесе.

Отметим, что "Золотой глобус" вручается за заслуги в области кинематографа и телевидения и по значимости уступает лишь "Оскару".

Полный список номинантов:

Лучший фильм – драма

"Звезда родилась"

"Богемская рапсодия"

"Черный клановец"

"Черная пантера"

"Если бы Бил-стрит могла заговорить"

Лучший драматический сериал

"Убивая Еву"

"Телохранитель"

"Американцы"

"Возвращение домой"

"Поза"

Лучший комедийный сериал

"Удивительная миссис Мейзел"

"Барри"

"В лучшем мире"

"Метод Комински"

"Шучу"

Лучший режиссер

Спайк Ли ("Черный клановец")

Брэдли Купер ("Звезда родилась")

Адам Маккей ("Вице-президент")

Альфонсо Куарон ("Рома")

Питер Фаррелли ("Зеленая книга")

Лучший мини-сериал или телефильм

"Алиенист"

"Острые предметы"

"Побег из Даннеморы"

"Грязный Джон"

"Очень английский скандал"

Лучший комедийный или музыкальный фильм

"Мэри Поппинс возвращается"

"Фаворитка"

"Безумно богатые азиаты"

"Зеленая книга"

"Вице-президент"

Лучший актер в фильме - мюзикл или комедия

Кристиан Бэйл ("Власть")

Лин-Мануэль Миранда ("Мэри Поппинс возвращается")

Вигго Мортенсен ("Зеленая книга")

Джон Си Рейлли ("Стэн и Олли")

Роберт Редфорд ("Старик и ружье")

Лучшая актриса в фильме - комедия или мюзикл

Шарлиз Терон ("Талли")

Оливия Колман ("Фаворитка")

Эмили Блант ("Мэри Поппинс возвращается")

Элси Фишер ( "Восьмой класс")

Констанс Ву ("Безумно богатые азиаты")

Лучшая актриса в мини-сериале

Эми Адамс ("Острые предметы)

Патриция Аркетт ("Побег из Даннеморы"

Конни Бриттон ("Грязный Джон")

Реджина Кинг ( "Семь секунд")

Лора Дерн ( "Рассказ")

Лучший актер в мини-сериале

Антонио Бандерас ("Гений: Пикассо")

Даниэль Брюль ("Алиенист")

Бенедикт Камбербэтч ("Патрик Мелроуз")

Хью Грант ("Очень английский скандал")

Даррен Крисс ("Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений")

Лучший актер драматического фильма

Уиллем Дефо ( "На пороге вечности")

Брэдли Купер ("Звезда родилась")

Лукас Хеджес ("Исчезнувший мальчик")

Рами Малек ("Богемная рапсодия")

Джон Дэвид Вашингтон ("Черный клановец")

Лучшая актриса драматического фильма

Розамунд Пайк ("Частная война")

Леди Гага ("Звезда родилась")

Гленн Клоуз ("Жена")

Мелисса Маккарти ( "Сможете ли вы меня простить?")

Николь Кидман ( "Исчезнувший мальчик")

Лучший актер второго плана

Махершала Али ("Зеленая книга")

Тимоти Шаламе ("Красивый мальчик")

Адам Драйвер ("Черный клановец")

Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?")

Сэм Рокуэлл ("Власть")

Лучшая актриса второго плана

Эми Адамс ("Власть")

Клэр Фой ("Человек на Луне")

Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить")

Эмма Стоун ("Фаворитка")

Рэйчел Вайс ("Фаворитка")



Лучшая музыка к фильму:

"Первый человек"

"Остров собак"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Тихое место"

"Черная пантера"

Лучший сценарий фильма

Альфонсо Куарон, "Рома"

Дебора Дэвис и Тони Макнамара, "Фаворитка"

Барри Дженкинс, "Если Бил-стрит могла бы заговорить"

Адам Маккей, "Власть"

Питер Фарелли, Ник Валелонга, Брайан Карри, "Зеленая книга"

Лучший анимационный фильм

"Суперсемейка 2"

"Остров собак"

"Мирай из будущего"

"Ральф против интернета"

"Человек-паук: Через вселенные"



Напомним, в США назвали лучшие фильмы и сериалы 2018 года - Американский институт киноискусства (AFI) объявил лауреатов ежегодной премии AFI Awards 2018. Фильм Брэдли Купера с Леди Гагой в главной роли "Звезда родилась" в очередной раз попал в рейтинг лучших в 2018 году.

Отметим, что национальный совет кинокритиков США присудил награду за лучший фильм года картине американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая Книга". Лучшим актером стал Вигго Мортенсен, сыгравший в "Зеленой книге" Тони "Болтуна", а лучшей актрисой оказалась певица Леди Гага за роль в фильме "Звезда родилась".

Мы также писали о том, что журнал Time назвал топ-10 лучших фильмов 2018 года. В списке собраны работы оскароносных режиссеров — Барри Дженкинса, Альфонсо Куарона, есть любимец Канн — греческий режиссер Йоргос Лантимос, а также режиссерский дебют Брэдли Купера, который произвел фурор на Венецианском фестивале.

Видео: РБК-Украина