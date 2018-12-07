Оскар 2019: в США разгорелся новый гомофобный скандал с ведущим

Фото: (oscars.org)

Кевин Харт принял решение отказаться от роли ведущего церемонии

Вокруг престижной кинопремии Оскар 2019, которая состоится в феврале следующего года, разгорелся громкий гомофобный скандал. Всего через несколько дней после того, как американская киноакадемия объявила имя ведущего церемонии Кевина Харта, стало известно, что комик решил отказаться от этой роли. Такое решение он принял из-за волны критики в связи с его гомофобными высказываниями девять лет назад. Кевин сообщил об этом на своей странице в Twitter.

"Я принял решение отказаться от ведения Оскара в этом году... Потому что я не хочу отвлекать внимание в ночь, которую должны праздновать многие удивительные и талантливые актеры. Я приношу искренние извинения перед ЛГБТ-сообществом за мои жесткие слова в прошлом", - написал актер.

Скриншот поста: twitter.com/KevinHart4real

Немного позже он опубликовал еще одно сообщение.

"Мне очень жаль, что я причинил боль людям. Я развиваюсь и хочу продолжать делать это. Моя цель - объединить людей, а не вносить раздор между нами. Выражаю свою любовь и благодарность Киноакадемии. Надеюсь, мы еще встретимся", - добавил шоумен.

Скриншот поста: twitter.com/KevinHart4real

Ранее Харт открестился от своих гомофобных постов в соцсети, сделанных еще в 2009 году. Он подчеркнул, что изменился за это время.

Фото: (instagram.com/kevinhart4real)

Среди твитов, за которые Харта обвинили в гомофобии, была фраза "если мой сын решит поиграть с кукольным домиком моей дочери, я сломаю этот домик об его голову и скажу, чтобы прекратил это гейство" и еще несколько похожих шуток, оскорбительных для представителей ЛГБТ-сообщества. Они были опубликованы в период с 2009 по 2011 год.

Напомним, о том, что Кевин Харт станет ведущим Оскара 2019, стало известно 5 декабря. 91-я церемония вручения премии Оскар пройдет 24 февраля 2019 года в театре Dolby в Голливуде (США).

Мы также писали о том, что в Лос-Анджелесе объявили список номинантов престижной премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус". Сама 76-я церемония вручения кинонаград состоится 6 января 2019 года, а ее ведущими станут Сандра О и Энди Сэмберг.

Отметим, что в США назвали лучшие фильмы и сериалы 2018 года - Американский институт киноискусства (AFI) объявил лауреатов ежегодной премии AFI Awards 2018. Фильм Брэдли Купера с Леди Гагой в главной роли "Звезда родилась" в очередной раз попал в рейтинг лучших в 2018 году.

Видео: РБК-Украина