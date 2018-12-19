Оскар 2019: названа дата вручения кинопремии

Фото: статуэтки "Оскар" (flickr.com)

Стало известно, когда звезды мирового кино получат вожделенные статуэтки

Стала известна дата проведения 91-ой церемонии вручения престижной кинопремии "Оскар". Событие состоится 24 февраля 2019 традиционно в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств.

Отбор номинантов стартует 7 января и продлится до 14-го числа 2019 года. Объявление списка претендентов на награду состоится 22 января. А 4 февраля они соберутся на традиционном праздничном обеде.

Финал голосования за номинантов на победу в области киноискусства запланирован на 19 февраля, а 24 февраля состоится вручение статуэток лауреатам.

Фото: статуэтки "Оскар" (flickr.com)

Трансляция церемонии награждения "Оскара 2019" будет осуществляться в 225 странах мира.

Ранее мы писали о том, что украинская картина "Донбасс" Сергея Лозницы не попала в шорт-лист кинопремии "Оскар 2019" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Также, стали известны названия саундтреков к фильмам, которые претендуют на "Оскар 2019" за лучшую песню. Всего в шот-лист вошло 15 композиций.

Кроме того, "Оскар 2019" впервые в истории может остаться без ведущего - в киноакадемии подумывают над тем, чтобы в этом году обойтись совсем без ведущих.

Видео: РБК-Украина