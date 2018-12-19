Оскар 2019: названа дата вручення кінопремії

Фото: статуетки "Оскар" (flickr.com)

Стало відомо, коли зірки світового кіно отримають жадані статуетки

Стала відома дата проведення 91-ої церемонії вручення престижної кінопремії "Оскар". Подія відбудеться 24 лютого 2019 традиційно в театрі Dolby Theatre в Лос-Анджелесі. Про це повідомляється на сайті Американської академії кінематографічних мистецтв.

Відбір номінантів стартує 7 січня та триватиме до 14-го числа 2019 року. Оголошення списку претендентів на нагороду відбудеться 22 січня. А 4 лютого вони зберуться на традиційний святковий обід.

Фінал голосування за номінантів на перемогу в області кіномистецтва запланований на 19 лютого, а 24 лютого відбудеться вручення статуеток лауреатам.

Фото: статуетки "Оскар" (flickr.com)

Трансляція церемонії нагородження "Оскара 2019" буде здійснюватися у 225 країнах світу.

Раніше ми писали про те, що українська картина "Донбас" Сергія Лозниці не потрапила у шорт-лист кінопремії "Оскар 2019" в категорії "Кращий фільм іноземною мовою".

Також, стали відомі назви саундтреків до фільмів, які претендують на "Оскар 2019" за кращу пісню. Всього в шот-лист увійшло 15 композицій.

Крім того, "Оскар 2019" вперше в історії може залишитися без ведучого - в кіноакадемії роздумують над тим, щоб в цьому році обійтися зовсім без ведучих.

Відео: РБК-Україна