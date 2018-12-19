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Леди Гага, Sade, Дженнифер Хадсон: объявлен шорт-лист лучших песен, номинированных на Оскар

Lite » Досуг 19.12.2018 - 16:40
Леди Гага, Sade, Дженнифер Хадсон: объявлен шорт-лист лучших песен, номинированных на Оскар
Фото: Коллаж (РБК-Украина)

Пятнадцать саундтреков к фильмам, вышедшим в этом году, уже стали номинантами на премию

Американская академия кинематографических искусств и наук готова огласить список номинантов на Оскар за лучшую песню, написанную для кинофильма. В этом году на эту премию претендуют пятнадцать композиций разных жанров.

Американская киноакадемия представила таких претендентов на премию Оскар в категории Лучшая оригинальная песня:

1. Леди Гага и Брэдли Купер – Shallow (Звезда родилась)

Леди Гага, Sade, Дженнифер Хадсон: объявлен шорт-лист лучших песен, номинированных на Оскар

Фото: Леди Гага (instagram.com/ladygaga)

2. Уилли Уотсон и Тим Блейк Нельсон – When a Cowboy Trades His
3. Spurs For Wings ( Баллада Бастера Скрагса)
4. Sampha – Treasure (Красивый мальчик)

Леди Гага, Sade, Дженнифер Хадсон: объявлен шорт-лист лучших песен, номинированных на ОскарФото: Sampha (instagram.com/sampha)

5. Кендрик Ламар и SZA – All The Stars (Черная Пантера)
6. Йонси и Тройе Сиван – Revelation (Стертая Личность)
7. Долли Партон – Girl In the Movies (Пышка)

Леди Гага, Sade, Дженнифер Хадсон: объявлен шорт-лист лучших песен, номинированных на Оскар

Фото: Долли партон (instagram.com/dollyparton)

8. Эмили Блант – The Place Where Lost Things Go (Мэри Поппинс возвращается)
9. Эмили Блант и Лин-Мануэль Миранда – Trip A Little Light Fantastic (Мэри Поппинс возвращается)
10. Арлисса – We Won’t Move (Ваша ненависть)
11. Квинси Джонс, Чака Хан и Марк Ронсон – Keep Reachin’ (Куинси)
12. Дженнифер Хадсон и Дайан Уоррен – A Place Called Slaughter Race (Ральф против Интернета)

Леди Гага, Sade, Дженнифер Хадсон: объявлен шорт-лист лучших песен, номинированных на Оскар

Фото: Дженифер Хадсон (instagram.com/iamjhud)

13. The Coup и Лакит Стэнфилд – OYAHYTT (Простите за беспокойство)
14. Том Йорк – Suspirium (Суспирия)
15. Sade – The Big Unknown (Вдовы)

Известно, что в конце января 2019 года из списка композиций, будут объявлены топ-5 номинантов на получение прмии. Сама же церемония вручения "Оскара" состоится в конце февраля в Лос-Анджелесе (США).

Напомним ранее мы писали , что нашумевший украинский фильм "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы, предположительно должен был соревноваться за Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", однако, попасть в список фильмов-номинантов  на премию ему не удалось.

Также мы писали о том, что организаторский комитет Зала славы рок-н-рола определил имена музыкантов, которые пополнят список звезд представленных в музее (Кливленд, США). В этом году победители выбирались с помощью онлайн-голосования.

Напомним, ранее мы информировали вас о том, что определены номинанты престижной кинопремии Critics' Choice Awards 2019. В список номинантов вошли самые известные фильмы, сериалы и мультфильмы 2018 года. 

Самые ожидаемые фильмы 2019 года (видео: РБК-Украина)

YUNA 2019: стали известны все номинанты украинской премии Оскар 2019: церемония может остаться без ведущего
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