Леди Гага, Sade, Дженнифер Хадсон: объявлен шорт-лист лучших песен, номинированных на Оскар

Фото: Коллаж (РБК-Украина)

Пятнадцать саундтреков к фильмам, вышедшим в этом году, уже стали номинантами на премию

Американская академия кинематографических искусств и наук готова огласить список номинантов на Оскар за лучшую песню, написанную для кинофильма. В этом году на эту премию претендуют пятнадцать композиций разных жанров.

Американская киноакадемия представила таких претендентов на премию Оскар в категории Лучшая оригинальная песня:

1. Леди Гага и Брэдли Купер – Shallow (Звезда родилась)

Фото: Леди Гага (instagram.com/ladygaga)

2. Уилли Уотсон и Тим Блейк Нельсон – When a Cowboy Trades His

3. Spurs For Wings ( Баллада Бастера Скрагса)

4. Sampha – Treasure (Красивый мальчик)

Фото: Sampha (instagram.com/sampha)

5. Кендрик Ламар и SZA – All The Stars (Черная Пантера)

6. Йонси и Тройе Сиван – Revelation (Стертая Личность)

7. Долли Партон – Girl In the Movies (Пышка)

Фото: Долли партон (instagram.com/dollyparton)

8. Эмили Блант – The Place Where Lost Things Go (Мэри Поппинс возвращается)

9. Эмили Блант и Лин-Мануэль Миранда – Trip A Little Light Fantastic (Мэри Поппинс возвращается)

10. Арлисса – We Won’t Move (Ваша ненависть)

11. Квинси Джонс, Чака Хан и Марк Ронсон – Keep Reachin’ (Куинси)

12. Дженнифер Хадсон и Дайан Уоррен – A Place Called Slaughter Race (Ральф против Интернета)

Фото: Дженифер Хадсон (instagram.com/iamjhud)

13. The Coup и Лакит Стэнфилд – OYAHYTT (Простите за беспокойство)

14. Том Йорк – Suspirium (Суспирия)

15. Sade – The Big Unknown (Вдовы)

Известно, что в конце января 2019 года из списка композиций, будут объявлены топ-5 номинантов на получение прмии. Сама же церемония вручения "Оскара" состоится в конце февраля в Лос-Анджелесе (США).

Напомним ранее мы писали , что нашумевший украинский фильм "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы, предположительно должен был соревноваться за Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", однако, попасть в список фильмов-номинантов на премию ему не удалось.

