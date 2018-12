Нашумевший фильм "Донбасс" Лозницы не вошел в шорт-лист на Оскар

Официальный украинский трейлер фильма "Донбасс" (YouTube/Arthouse Traffic)

Украинский фильм "Донбасс" известного режиссера Сергея Лозницы, который должен был соревноваться за Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", не попал в шорт-лист кинопремии. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщили в "Украинском оскаровском комитете" на странице в Facebook.

В шорт-лист на соискание престижной кинопремии попали фильмы:

"Птицы прохода" ("Birds of Passage"), Колумбия

"Виновный" ("The Guilty"), Дания

"Работа без авторства" (в укр. прокате) ("Never Look Away"), Германия

"Магазинные воришки" 9"Shoplifters"), Япония

"Айка" ("Ayka"), Казахстан

"Капернаум" ("Capernaum"), Ливан

"Рим" ("Roma"), Мексика

"Холодная война" ("Cold War"), Польша

"Пылающий" (Burning"), Южная Корея

Номинантов объявят 22 января 2019 года.

Фото: пресс-служба

"Анонсирован шорт-лист в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Девять фильмов пройдут в следующий раунд голосования в категории "Лучший фильм на иностранном языке" 91-й кинопремии Оскар. 87 фильмов сначала были рассмотрены в категории

Члены Академии из Лос-Анджелеса со всех филиалов просматривали оригинальные материалы в категории с середины октября до 10 декабря. Шесть фильмов, дополненные тремя дополнительными фильмами, проголосованными Высшим Комитетом Академии, составляют краткий список. Члены Академии, имеющие право участвовать в голосовании, будут просматривать фильмы из шорт-листа. Киноакадемики должны пересмотреть все девять фильмов, прежде чем отдать свои бюллетени", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/ukraine.oscars

Как сообщалось ранее, документальная картина про украинский Донбасс The Distant Barking of Dogs ("Отдаленный лай собак") прошла в шорт-лист на соискание Оскара. Режиссером документалки о Донбассе The Distant Barking of Dogs выступил датчанин Саймон Леренг Вилмонт, а сам фильм был снят в копродукции Дании, Швеции и Финляндии.

Также мы писали о том, что по результатам голосования жюри на 15-м международном кинофестивале в Севилье в Испании, фильм Сергея Лозницы "Донбасс" получил Гран-при. Напомним, также, что картина получила премию за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале 2018.

