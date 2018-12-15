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"Это просто супер!": Кит Харингтон и Беззубик умилили сеть (видео)

Lite » Сериалы 15.12.2018 - 14:57

Видео: (YouTube/Universal Pictures Russia)

Известный британский актер Кит Харингтон, более известный как Джон Сноу, около 8 лет назад успешно прошел кастинг на роль главного героя культового сериала "Игра престолов". Universal Pictures решила показать видео с кастинга, куда при использовании компьютерной графики "позвала" дракона Беззубика из популярного мультфильма "Как приручить дракона". Видео опубликовано на YouTube-канале Universal Pictures Russia.

 

Кит Харингтон и Беззубик / Кадры из видео YouTube-канала Universal Pictures Russia

В сети без ума от созданного ролика. Некоторым видео показалось более качественным и забавным, чем большинство голливудских фильмов.

"Это офигенски!", "Шикарно)", "Охренеть, как круто! Лайк за креативность", "Это просто супер! Готова смотреть вечно!", "Я не знаю кто это сделал, но это лучшее что я смотрела!! **", "Лол, обалденно)", "Очень забавный ролик! Круто сделано :3", "Неожиданно и весело с:", "Прелесть))))", "Супер видео! Получше большинства голливудских блокбастеров", – пишут фанаты.

&quot;Это просто супер!&quot;: Кит Харингтон и Беззубик умилили сеть (видео)

&quot;Это просто супер!&quot;: Кит Харингтон и Беззубик умилили сеть (видео)

&quot;Это просто супер!&quot;: Кит Харингтон и Беззубик умилили сеть (видео)

Скриншоты комментариев под видео (YouTube/Universal Pictures Russia)

Напомним, что ранее вышел первый тизер последнего сезона "Игры престолов".

Ранее мы писали, что погибшие персонажи "Игры престолов" вернутся в сериал в специальном эпизоде.

До этого появился официальный комментарий Кита Харингтона об измене его супруге Роуз Лесли.

Видео: (video.rbc.ua)

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