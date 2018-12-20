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Маколей Калкін повторив культові сцени з фільму "Сам удома"

Lite » Кіно 20.12.2018 - 10:44

Відео: Home Alone Again with the Google Assistant (youtube.com/Google)

Популярний в 90-х актор Маколей Калкін знову з'явився в улюбленому мільйонами образі Кевіна Маккаллистера з культового фільму "Сам удома". Через 28 років після виходу картини він повторив відомі сцени з неї в рекламному ролику для Google.

"Дуже добре попрацювали над декораціями, реквізитом і всіма кадрами",– поділився Калкін враженнями від зйомки римейку.

Маколей Калкін повторив культові сцени з фільму &quot;Сам удома&quot;Маколей Калкін повторив культові сцени з фільму &quot;Сам удома&quot;

Кадр з відео (youtube.com/Google)

За сюжетом ролика 38-річний Маколей знову залишається сам удома на Різдво, проте цього разу йому на допомогу приходить технологія Google Assistant.

Актор просить віртуального асистента показати йому останні новини, замовити гель після гоління, підвищити температуру в будинку і навіть допомагає прийняти замовлення від рознощика піци, а в кінці - активувати "Операцію Кевін".

Маколей Калкін повторив культові сцени з фільму &quot;Сам удома&quot;Маколей Калкін повторив культові сцени з фільму &quot;Сам удома&quot;

Кадр з відео (youtube.com/Google)

На каналі Google YouTube можна також подивитися відеоролик про те, як знімалася забавна реклама. Маколей явно веселився сам і змушував сміятися всю знімальну команду.

Відео: youtube.com/Google)

Обидва ролика швидко набрали величезну кількість переглядів у мережі, а користувачі соцмереж активно діляться радістю від ностальгії в коментарях.

Нагадаємо, відомий британський актор Кіт Харінгтон, більш відомий як Джон Сноу, близько 8 років тому успішно пройшов кастинг на роль головного героя культового серіалу "Гра престолів". Universal Pictures вирішила показати відео з кастингу, куди при використанні комп'ютерної графіки "покликала" дракона Беззубика з популярного мультфільму "Як приручити дракона".

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