Названы номинанты престижной кинопремии Critics' Choice Awards-2019

Фото: Critics' Choice Awards-2019 (criticschoice.com)

Церемония награждения состоится в январе 2019 года

Организационный комитет Ассоциации кинокритиков объявил номинантов на одну из самых престижных премий в области кинематографии Critics' Choice Awards-2019. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте кинопремии.

В список попали самые известные фильмы, сериалы и мультфильмы 2018 года. Всего Ассоциация кинокритиков выберет победителей в 17 номинациях. Фильм "Фаворит" заявлен в 14 номинациях, а "Черная пантера" в 12 номинациях.

Победителей 24 церемонии награждения премии Critics' Choice Awards-2019 объявят 13 января 2019 года.

Номинация Лучший фильм:

"Черная пантера" (Black Panther)

"Черный куклуксклановец" (BlacKkKlansman)

"Фаворит" (The Favourite)

"Первый человек" (First Man)

"Зеленая книга" (Green Book)

"Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk)

"Мэри Поппинс возвращается" ("Mary Poppins Returns)

"Рим" (Roma)

"Рождение звезды" (A Star Is Born)

"Власть" (Vice)

Номинация Лучший режиссер​:

Дэмиен Шазелл "Первый человек" (First Man)

Брэдли Купер "Рождение звезды" (A Star Is Born)

Альфонсо Куарон "Рим" (Roma)

Питер Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book)

Йоргос Лантимос "Фаворит" (The Favourite)

Спайк Ли "Черный куклуксклановец" (BlacKkKlansman)

Адам Мак-Кей "Власть" (Vice)

Номинация Лучший актер:

Кристиан Бэйл "Власть" (Vice)

Брэдли Купер "Рождение звезды" (A Star Is Born)

Виллем Дефо "Ван Гог. На пороге вечности" (At Eternity's Gate)

Райан Гослинг "Первый человек" (First Man)

Итан Гоук "Дневник пастора" (First Reformed)

Рами Малек "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody)

Вигго Мортенсен "Зеленая книга" (Green Book)

Номинация Лучшая актриса:

Ялица Апаричио "Рим" (Roma)

Эмили Блант "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns)

Гленн Клоуз "Жена" (The Wife)

Тони Коллетт "Наследственность" (Hereditary)

Оливия Колман "Фаворит" (The Favourite)

Леди Гага "Звезда родилась" (A Star Is Born)

Мелисса Маккарти "Сможете ли вы меня простить?" (Can You Ever Forgive Me?)

Номинация Лучшая комедия:

"Безумные богачи" (Crazy Rich Asians)

"Дедпул 2" (Deadpool 2)

"Смерть Сталина" (The Death of Stalin)

"Фаворит" (The Favourite)

"Ночные игры" (Game Night)

"Извините за заботу" (Sorry to Bother You)

Номинация Лучший драматический сериал:

"Американцы" (The Americans)

"Лучше позвоните Солу" (Better Call Saul)

"Хорошая борьба" (The Good Fight)

"Возвращение домой" (Homecoming)

"Убивая Еву" (Killing Eve)

"Моя гениальная подруга" (My Brilliant Friend)

"Поза" (Pose)

"Наследники" (Succession)

Номинация Лучший анимационный фильм:

"Гринч" ( The Grinch)

"Суперсемейка 2" (Incredibles 2)

"Остров собак" (Isle of Dogs)

"Мирай из будущего" (Mirai)

"Ральф-разрушитель 2: Интернетры" (Ralph Breaks the Internet)

"Человек-паук: Вокруг вселенной" (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Номинация Лучший боевик:

"Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War)

"Черная Пантера" (Black Panther)

"Дедпул 2" (Deadpool 2)

"Миссия невыполнима: Фолаут" (Mission: Impossible – Fallout)

"Первому игроку приготовиться" (Ready Player One)

"Вдовы" (Widows)

Номинация Лучший научно-фантастический фильм или фильм ужасов:

"Аннигиляция" (Annihilation)

"Хэллоуин. Ночь ужасов" (Halloween)

"Наследственность" (Hereditary)

"Тихое место" (A Quiet Place)

"Суспирия" (Suspiria)

Номинация Лучший фильм на иностранном языке:

"Горение" (Burning)

"Капернаум" (Capernaum)

"Холодная война" (Cold War)

"Рим" (Roma)

"Магазинные воришки" (Shoplifters)

