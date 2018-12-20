Лучшие арт-фильмы года покажут в Киеве на большом экране

Видео: youtube.com/Arthouse Traffic

Хорошая новость для киевских любителей кино - с 27 декабря по 23 января в столичном кинотеатре "Жовтень" пройдут показы проекта "Лучшие арт-фильмы года", в рамках которых зрители смогут еще раз оценить самые громкие релизы 2018 года, которые выпускала в прокат компания Arthouse Traffic. На большом экране снова покажут фильмы-призеры Берлинского и Каннского кинофестивалей, а также зрительские хиты.

Подборка включает фильмы, которые стали событием для зрителей всего мира. На экраны возвращается лауреат четырех премий Европейской киноакадемии (в том числе и за лучший фильм года) – мелодрама "Холодная война" Павла Павликовского, один из главных претендентов на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

Также на большом экране можно будет снова увидеть драму "На пределе" Фатиха Акина, отмеченную за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале.

Среди "Лучших арт-фильмов года" и хиты проката:

"Дом, который построил Джек" Ларса фон Триера

"Лето" Кирилла Серебренникова

"Убийство священного оленя" Йоргоса Лантимоса.

Кадр из фильма "Дом, который построил Джек" (Zentropa/Christian Geisnaes)

Зрителя ждут два фильма с одним из лучших актеров нашего времени – Хоакином Фениксом: в рамках программы будет показан триллер Линн Рэмси "Тебя никогда здесь не было" и трагикомедия "Не волнуйся, он далеко не уйдет" Гаса Ван Сента.

Вернутся на экраны и три украинских фильма:

сатирическая драма "Донбасс" Сергея Лозницы, ставшая главной победой фестивального украинского кино в этом году;

остросоциальная комедия "Герой моего времени" Тони Ноябревой$

трагикомедия совместного производства Украины, Франции и Исландии "Горная женщина: на войне", которая недавно заинтересовала Джоди Фостер – актриса планирует снять римейк с собой в главной роли.

Для аудитории помладше в число "Лучших арт-фильмов года" вошли две ленты из программы "Чилдрен Кинофеста" – документальный фильм-путешествие "Земля: один впечатляющий день", ставший серебряным призером фестиваля по итогам зрительского голосования, и французско-бельгийская анимация "Большой злой лис и другие истории", получившая бронзу.

Фото: пресс-служба

Показы проходят на языке оригинала с субтитрами, а также в украинской озвучке.

Напомним, документальная картина про украинский Донбасс The Distant Barking of Dogs ("Отдаленный лай собак"), которая вошла в список претендентов на Оскар, уже прошла в шорт-лист на соискание этой престижной награды.

Напомним, в 2019 году украинцев ожидает множество киноновинок от отечественных режиссеров. Самые ожидаемые из них - в подборке Lite.

Кстати, Маколей Калкин повторил культовые сцены из фильма "Один дома".

Самые ожидаемые фильмы 2019 года (видео: РБК-Украина)