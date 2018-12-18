Оскар 2019: короткометражка о Донбассе попала в шорт-лист кинопремии

Видео: YouTube / IDFA

Документальная картина про украинский Донбасс The Distant Barking of Dogs ("Отдаленный лай собак"), которая вошла в список претендентов на Оскар, уже прошла в шорт-лист на соискание этой престижной награды. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщил ассистент режиссера картины Азад Сафаров на своей странице в Facebook.

Напомним, что этот фильм снимали в селе Гнутово возле Мариуполя в Донецкой области с 2015 по 2017 год.

Режиссером документалки о Донбассе The Distant Barking of Dogs выступил датчанин Саймон Леренг Вилмонт, а сам фильм был снят в копродукции Дании, Швеции и Финляндии. Лента рассказывает о 10-летнем мальчике с Донбасса, который живет возле линии фронта.

"Пока вы спали, фильм об Украине прошел в шорт-лист Оскара! Фильм о 10-летнем мальчике Олежке, который растет возле войны на Донбассе. Фильм "Отдаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs). Тот, что уже получил 25 наград в мире и был номинантом на лучшую ленту Европейской киноакадемии", - говорится в публикации.

Съемки фильма"Отдаленный лай собак" (Скрин: facebook.com/azad.safarov)

Также Сафаров отметил, что теперь мы в списке 15 лучших документалок мира.

"В январе назовут пятерку номинантов. Бок о бок с нами такие невероятные конкуренты, аж дух захватывает ... Страшно? А нам как страшно)", - признался он.

Скрин: oscars.org

"Поздравление нашим героям и суперкрутой команде", - добавил он.

Скрин: facebook.com/azad.safarov

В коментариях к посту Сафарова пользователи соцсети восхищаются прекрасной новостью и поздравляют всю съемочную команду:

"Поздравляю!";

"Азад, это очень круто! Поздравляю и держу кулаки";

"Потрясающе!";

"Безвиз, томос, оскар))) Извини, не удержался))) А если серьезно - поздравляю!";

"Поздравляю) очень классно!"...

Скриншот комментариев: facebook.com/azad.safarov

Ранее мы сообщали, что документальный фильм The Distant Barking of Dogs ("Отдаленный лай собак") получила гран-при международного фестиваля "Артдокфест".

Напомним, в 2019 году украинцев ожидает множество киноновинок от отечественных режиссеров. Самые ожидаемые из них - в подборке Lite.

Также мы писали о том, что The Distant Barking of Dogs ранее занял первое место на крупном скандинавском кинофестивале в Швеции.

Как сообщалось ранее, в Украине состоялась премьера масштабного исторического экшна "Король Данило", режиссером и сценаристом которого выступил Тарас Химич.

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Видео: РБК-Украина