Кращі арт-фільми покажуть у Києві на великому екрані

Відео: youtube.com/Arthouse Traffic

Хороша новина для київських любителів кіно - з 27 грудня по 23 січня в столичному кінотеатрі "Жовтень" відбудуться покази проекту "Кращі арт-фільми року", в рамках яких глядачі зможуть ще раз оцінити найгучніші релізи 2018 року, які випускала в прокат компанія Arthouse Traffic. На великому екрані знову покажуть фільми-призери Берлінського і Каннського кінофестивалів, а також глядацькі хіти.

Добірка включає фільми, які стали подією для глядачів всього світу. На екрани повертається лауреат чотирьох премій Європейської кіноакадемії (в тому числі і за кращий фільм року) – мелодрама "Холодна війна" Павла Павліковського, один з головних претендентів на премію "Оскар" за кращий фільм іноземною мовою.

Також на великому екрані можна буде знову побачити драму "На межі" Фатіха Акіна, зазначену за кращу жіночу роль на Канському кінофестивалі.

Серед "Найкращих арт-фільмів року" також хіти прокату:

"Будинок, який побудував Джек" Ларса фон Трієра

"Літо" Кирила Серебреннікова

"Вбивство священного оленя" Йоргоса Лантімоса.

Кадр з фільму "Будинок, який побудував Джек" (Zentropa/Christian Geisnaes)

Глядача чекають два фільми з одним з найкращих акторів нашого часу – Хоакіном Феніксом: в рамках програми буде показано трилер Лінн Ремсі "Тебе ніколи тут не було" і трагікомедія "Не хвилюйся, він далеко не піде" Гаса Ван Сента.

Повернуться на екрани і три українських фільми:

сатирична драма "Донбас" Сергія Лозниці, яка стала головною перемогою українського фестивального кіно в цьому році;

гостросоціальна комедія "Герой мого часу" Тоні Ноябрьової$

трагікомедія спільного виробництва України, Франції та Ісландії "Гірська жінка: на війні", яка нещодавно зацікавила Джоді Фостер – актриса планує зняти рімейк з собою в головній ролі

Для аудиторії помолодше в число Кращих арт-фільмів року" увійшли дві стрічки з програми "Чилдрен Кінофесту" – документальний фільм-подорож "Земля: один вражаючий день", який став срібним призером фестивалю за підсумками глядацького голосування, і французько-бельгійська анімація "Великий злий лис та інші історії", яка здобула бронзу.

Фото: прес-служба

Покази відбуваються мовою оригіналу з субтитрами, а також в українській озвучці.

Нагадаємо, документальна картина про український Донбас The Distant Barking of Dogs ("Віддалений гавкіт собак"), яка увійшла в список претендентів на Оскар вже пройшла в шорт-лист на здобуття цієї престижної нагороди.

Нагадаємо, в 2019 році українців чекає безліч кіноновинок від вітчизняних режисерів. найочікуваніші з них - у добірці Lite.

До речі, Маколей Калкін повторив культові сцени з фільму "Один вдома".

Найбільш очікувані фільми 2019 року (фото: РБК-Україна)