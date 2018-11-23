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Украинский фильм получил главный приз на кинофестивале в Марокко

Lite » Кино 23.11.2018 - 18:48
Украинский фильм получил главный приз на кинофестивале в Марокко
Фото: (facebook.com/ukrainefilmagency)

Сообщается, что за победу в номинации боролось еще 13 кинофильмов со всего мира

С 16 по 23 ноября в Рабате, Марокко, проходил Международный кинофестиваль, в рамках которого жюри должны были выбрать лучшую киноленту. Главный приз кинофестиваля получил украинский фильм "Вулкан" Романа Бондарчука. Об этом сообщается в пресс-службе Госкино в Facebook.

"Вулкан" получил Гран-при Международного кинофестиваля в Рабате. Двадцать третий Festival International du cinéma d'auteur de rabat длился с 16 по 23 ноября, в Марокко. В основном конкурсе украинская лента боролась за победу с 13-ю другими картинами со всего мира. Для игрового полнометражного дебюта Романа Бондарчука это уже шестая награда. Фильм создан при поддержке Госкино. Поздравляем!" - написали в сообществе.

Украинский фильм получил главный приз на кинофестивале в Марокко

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ukrainefilmagency

Режиссером ленты выступил Роман Бондарчук. О победе он сообщил на своей странице в Facebook.

"Жюри шепнуло на ухо, что решение было единогласным, а их было 6!" – написал режиссер.

Украинский фильм получил главный приз на кинофестивале в Марокко

Скриншот поста аккаунта facebook.com/rbondarchuk

 

Фото: (facebook.com/ukrainefilmagency)

Фильм рассказывает историю мужчины, который переживает кризис среднего возраста. Именно в этот момент ему выпадает путешествие, в ходе которого он должен пересмотреть свой взгляд на жизнь и свои ценности. Кинокартина выйдет 21 февраля 2019 года.

Напомним, что "Донбасс" Сергея Лозницы получил 1-е место на международном кинофестивале.

Ранее Сергей Лозница получил престижную кинопремию.

 Видео: (video.rbc.ua)

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