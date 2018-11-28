Кінокритики США назвали найкращий фільм і акторів 2018 року

Кадр з фільму "Зелена Книга"

Кращою актрисою була визнана Леді Гага

Національна рада кінокритиків США присудила нагороду за кращий фільм року картині американського режисера Пітера Фарреллі "Зелена Книга". Про це повідомляє Deadline.

"Ми з гордістю нагороджуємо "Зелену книгу“ як наш найкращий фільм — це теплий і проникливий погляд на чудову дружбу, перенесену на екран в той момент, коли її історія любові, співчуття і розділеної гуманності глибоко резонує", — повідомила директор ради кінокритиків Енні Шульхоф.

У вересні фільм отримав гран-прі 43-го міжнародного кінофестивалю в Торонто.

Кадр з фільму "Зелена Книга"

Нагороду за кращого режисера отримав Бредлі Купер за картину "Зірка народилася". Кінокритики відзначили його свіже та сучасне бачення в сукупності з майстерністю.

Кращим актором став Вігго Мортенсен, який зіграв у "Зеленій книзі" Тоні "Базікало", а кращою актрисою виявилася співачка Леді Гага за роль у фільмі "Зірка народилася".

Кадр з фільму "Зірка народилася"

Кращим анімаційним фільмом Рада кінокритиків визнала проект студії Pixar "Суперсімейка 2".

Церемонія нагородження відбудеться на гала-концерті NBR Awards 8 січня 2019 року в Нью-Йорку.

Нагадаємо, український фільм отримав головний приз на кінофестивалі в Марокко. З 16 по 23 листопада в Рабат, Марокко, проходив Міжнародний кінофестиваль, у рамках якого журі повинні були вибрати кращу кінострічку. Головний приз кінофестивалю отримав український фільм "Вулкан" Романа Бондарчука.

Ми також писали про те, що журнал Time назвав топ-10 найкращих фільмів 2018 року. У списку зібрані роботи оскароносних режисерів — Баррі Дженкінса, Альфонсо Куарона, є улюбленець Канн — грецький режисер Йоргос Лантимос, а також режисерський дебют Бредлі Купера, який справив фурор на Венеціанському фестивалі.

До речі, журнал Time опублікував рейтинг із 10 найкращих серіалів. На першому місці виявився трилер "Вбиваючи Єву".

Відео: РБК-Україна