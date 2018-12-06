Фильм "Щелкунчик и четыре королевства": смотреть онлайн трейлер

"Щелкунчик и четыре королевства" - декабрьская кинопремьера от студии Disney для всей семьи. В украинских кинотеатрах показ фильма начнется 6 декабря. Смотреть онлайн трейлер сказочного фэнтези можно у нас на РБК-Lite.

Официальный трейлер фильма "Щелкунчик и четыре королевства" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

После смерти матери маленькая Клара перезжает в семью своего дяди и на Рождество получает необычный подарок - ключ в волшебный мир четырех королевств.

Оказывается, что сказочные земли создала мама Клары, а она сама в нем превращается в принцессу. Вскоре Клара узнает что в магическом мире началась война и ему грозит большая опасность. Коварная Имбирная мать пытается захватить власть со своей мышиной армией. Девочке предстоит отправиться в четвертое королевство и возглавить борьбу с врагом.

Кадр из фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Факты о фильме "Щелкунчик и четыре королевства"

Фэнтези было снято по мотивам повести Эрнста Теодора Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" а также балета Петра Ильича Чайковского "Щелкунчик".

Режиссерами фильма выступили Лассе Халльстрем ("Хатико", "Собачья жизнь") и Джо Джонстон ("Октябрьское небо", "Первый мститель"). Кстати, именно Халльстрем настоял, чтобы картина была снята на 65 мм пленку.

Главные роли в "Щелкунчике" исполнили: Маккензи Фой ("Заклятие", "Интерстеллар"), Морган Фриман ("Семь", "Пока не сыграл в ящик"), Хелен Миррен ("Королева", "Винчестер. Дом, который построили призраки"), Кира Найтли ("Реальная любовь", "Пираты Карибского моря").

Кстати, в сети появился официальный тизер украинского исторического блокбастера "Захар Беркут" от Ахтема Сеитаблаева, снятый по мотивам произведения Ивана Франко.

Напомним, 6 декабря в украинских кинотеатрах стартует показ триллера "Дом, который построил Джек" от Ларса фон Триера.

Видео: РБК-Украина