Фильм "Дом, который построил Джек": смотреть онлайн трейлер

Показ фильма "Дом, который построил Джек" стартует 6 декабря в кинотеатрах Украины. Трейлер очередного триллера скандального Ларса фон Триера можно смотреть у нас на РБК-Lite.

Официальный трейлер фильма "Дом, который построил Джек" (YouTube/Arthouse Traffic)

Действие фильма разворачивается в Америке 70-80-х годов прошлого века. Джек - главный герой фильма, он мечтает о карьере архитектора, но становится серийным убийцей. Каждое преступление для маньяка является произведением искусства. Даже когда расплата кажется неотвратимой, Джек рискует все больше и больше, пытаясь привлечь внимание властей.

Факты о фильме

"Дом, который построил Джек" - первая работа Ларса фон Триера за последние пять лет. Режиссер является обладателем многих престижных кинонаград, в том числе Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. Среди самых известных и скандальных работ: "Танцующая в темноте", "Доггвиль", "Меланхолия", "Нимфоманка".

Сюжет нового фильма режиссер объяснил так: "Много лет я снимал фильмы о хороших женщинах. На этот раз мой герой – злой мужчина". Также по словам фон Триера, на создание картины его вдохновил Дональд Трамп: "Фильм восхваляет идею того, что жизнь – злая и бессердечная штука. Это подтверждает недавнее воцарение homo trumpus, Крысиного короля".

Мэтт Диллон в фильме "Дом, который построил Джек" (скриншот YouTube/Arthouse Traffic)

Главную роль в триллере "Дом, который построил Джек" исполнил Мэтт Диллон ("Столкновение"). Также в фильме снимались Бруно Ганц, Ума Турман, Софи Гробель, Райли Кио.

На премьерном показе картины в рамках Каннского фестиваля 2018 из зрительного зала ушло около сотни человек из-за сцен жестокости, но после титров режиссер бул удостоен 10-ти минутной овации.

Напомним, американские кинокритики назвали лучший фильм и актеров 2018 года.

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Видео: РБК-Украина