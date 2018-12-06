Фільм "Лускунчик і чотири королівства": дивитися онлайн трейлер

"Лускунчик і чотири королівства" - груднева кінопрем'єра від студії Disney для всієї родини. В українських кінотеатрах показ фільму розпочнеться 6 грудня. Дивитися онлайн трейлер казкового фентезі можна у нас на РБК-Lite.

Офіційний трейлер фільму "Лускунчик і чотири королівства" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Після смерті матері маленька Клара переїжджає до родини свого дядька і на Різдво отримує незвичайний подарунок - ключ у чарівний світ чотирьох королівств.

Виявляється, що казкові землі створила мама Клари, а вона сама в ньому перетворюється на принцесу. Незабаром Клара дізнається що в магічному світі почалася війна і йому загрожує велика небезпека. Підступна Імбирна мати намагається захопити владу зі своєю мишачою армією. Дівчинці доведеться відправитися до четвертого королівства і очолити боротьбу з ворогом.

Кадр з фільму (YouTube / B & H Film Distribution Company)

Факти про фільм "Лускунчик і чотири королівства"

Фентезі було знято за мотивами повісті Ернста Теодора Гофмана "Лускунчик і Мишачий король" а також балету Петра Ілліча Чайковського "Лускунчик".

Режисерами фільму виступили Лассе Халльстрем ("Хатіко", "Собаче життя") і Джо Джонстон ("Жовтневе небо", "Перший месник"). До речі, саме Халльстрем наполіг, щоб картина була знята на 65 мм плівку.

Головні ролі в "Лускунчику" виконали: Маккензі Фой ("Закляття", "Інтерстеллар"), Морган Фріман ("Сім", "Поки не зіграв в ящик"), Хелен Міррен ("Королева", "Вінчестер. Дім, який побудували примари"), Кіра Найтлі ("Реальна любов", "Пірати Карибського моря").

До речі, в мережі з'явився офіційний тизер українського історичного блокбастера "Захар Беркут" від Ахтема Сеітаблаєва, знятий за мотивами твору Івана Франка.

Нагадаємо, 6 грудня в українських кінотеатрах стартує показ трилера "Дім, який побудував Джек" від Ларса фон Трієра.

Відео: РБК-Україна