"Смертные машины", "Аквамен", "Я, ты, он, она": главные кинопремьеры декабря

Кинопремьеры декабря 2018 порадуют любителей фэнтези и приключений. На широкие экраны выходит картина "Смертные машины" от создателей "Властелина колец", супергеройский экшн "Аквамен" о фантастической Атлантиде. Семейные фильмы "Щелкунчик и четыре королевства" и "Приключения S Николая" подарят новогоднее настроение, а украинская комедия "Я, ты, он, она" зарядит позитивом. Что еще смотреть в декабре 2018, трейлеры и даты выхода премьерных фильмов – у нас на РБК-Lite.

"Смертные машины": премьера 6 декабря

Официальный трейлер фильма "Смертные машины" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Научно-фантастический фильм "Смертные машины" был снят по мотивам популярного одноименного романа Филипа Рива. Над экранизацией работал Питер Джексон – создатель кинотрилогий "Хоббит" и "Властелин колец".

Действие картини происходит в постапокалиптическом мире, где люди живут в городах на колесах. Для пополнения ресурсов мегаполисы поглощают маленькие города, и главным гигантом является Лондон. Остановить "короля мегаполисов" может только бунтарка Эстер Шоу.

Главные роли в фильме "Смертные машины" исполнили: Гера Хилмарсдоттир , Хьюго Уивинг, Роберт Шиэн, Стивен Лэнг.

"Щелкунчик и четыре королевства": премьера 6 декабря

Семейное фэнтези "Щелкунчик и четыре королевства" было снято по мотивам повести Эрнста Теодора Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Главная героиня фильма – маленькая девочка Клара попадает в волшебный мир четырех королевств, где превращается в принцессу. Клара понимает, что сказочные земли в опасности – Имбирная мать пытается захватить власть со своей мышиной армией. Девочке предстоит отправиться в четвертое королевство и возглавить борьбу с врагом.

Режиссером картины стал Лассе Халльстрем. Именно по его настоянию фильм был снят на 65 мм пленку. Главные роли исполнили: Кира Найтли, Морган Фриман, МакКензи Фой, Хелен Миррен, Мэтью Макфейден.

Официальный трейлер фильма "Щелкунчик и четыре королевства" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

"Аквамен": премьера 13 декабря

Долгожданный супергеройский блокбастер режиссера Джеймса Вана о персонаже комиксов DC Comics Аквамене выходит на украинские экраны 6 декабря.

Мальчик Артур Карри с самого детства демонстрировал невероятные способности – силу, скорость, умение надолго задерживать дыхание под водой. Перед смертью мама Артура рассказала, что она была королевой Атлантиды. Однако теперь трон подводной страны занимает его сводный брат Орм, который мечтает уничтожить надводные земли. Артур должен помешать коварным планам Орма и объединить два мира.

Главную роль в картине сыграл Джейсон Момоа, известный своими ролями в "Лиге справедливости", "Конане", сериале "Игра престолов". Также в фильме снимались: Эмбер Хёрд, Николь Кидман , Патрик Уилсон, Уиллем Дэфо, Дольф Лундгрен.

Официальный трейлер фильма "Аквамен" (YouTube/planetakino)

"Приключения S Николая": премьера 13 декабря

"Приключения S Николая" - украинская комедия для всей семьи с новогодней атмосферой. Второклассник Артем вместе с родителями переезжает из большого города в Карпаты. Накануне Дня Николая на пороге своего дома мальчик обнаруживает самого Чудотворца. Но оказывается, что это просто вор, переодетый в сказочный костюм. Артему и его сестре придется проявить все свои способности и хитрость, чтобы победить злодея и спасти настоящего Николая.

В фильме снимались Василий Вирастюк, Маша Ефросинина, Григорий Боковенко, Максим Лучак и другие.

Официальный трейлер фильма "Приключения S Николая" (YouTube/ Dergkino Ukraine)

"Я, Ты, Он, Она": премьера 27 декабря

Завершающая кинопремьера года – семейная комедия от студии "Квартал 95" Владимира Зеленского о любовном четырехугольнике.

Яна и Макс женаты 10 лет. За все время брака они попросту привыкли друг другу, обремененные семейными обязанностями. Особо счастливой их семью назвать нельзя, поэтому в определенный момент Максим и Яна решают развестись. Кроме того, они уже завязали новые отношения "на стороне".

Официальный трейлер фильма "Я, Ты, Он, Она" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Перед расторжением брака суд предоставляет супругам месяц на обдумывание. И тогда пара решает прожить его, высказывая друг другу все претензии и самые сокровенные фантазии. Сможет ли такой "испытательный срок" спасти брак Яны и Максима?

Главные роли в фильме исполнили: Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Надежда Дорофеева и Анастасия Короткая.

Также в декабре состоится премьера триллера от режиссера Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек". Старт проката в украинских кинотеатрах намечен на 6 декабря.

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Видео: РБК-Украина