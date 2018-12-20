Фильм "Секс и ничего личного": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер фильма "Секс и ничего личного" (YouTube/UFD Independent Films)

Показ пикантной комедии "Секс и ничего личного" в украинских кинотеатрах стартует 20 декабря.

Главный герой фильма, нерешительный бухгалтер Сергей, услышал от своей любимой, что он - полный ноль в постели. Чтобы как-то исправить ситуацию, парень решается на отчаянный поступок и уезжает к своему другу Василию в Прагу. Хотя приятель и обещает сделать из Сергея настоящего мачо, в ночном клубе его продолжают отшивать.

Совершенно случайно Сергей знакомится со стриптизершей Дарьей. Девушка обещает научить его всем тонкостям обольщения, но тут появляется невеста парня и рушит все планы.

Кадр из фильма (YouTube/UFD Independent Films)

Главные роли в романтической комедии "Секс и ничего личного" исполнили: Сергей Притула, Роман Луцкий, Анжелика Николаева, Наталья Мазур.

Сергей Притула также выступил одним из сценаристов фильма. Режиссером является Ольга Ряшина. Саундтреком к фильму стала песня "Полураздета" Макса Барских.

Кстати, Сергей Притула признался, почему его ревновала жена во время съемок в фильме "Секс и ничего личного".

Напомним, на премьере комедии Леся Никитюк похвасталась поцелуями с Притулой.

Видео: РБК-Украина