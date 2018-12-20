Фільм "Секс і нічого особистого": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер фільму "Секс і нічого особистого" (YouTube / UFD Independent Films)

Показ пікантної комедії "Секс і нічого особистого" в українських кінотеатрах стартує 20 грудня.

Головний герой фільму, нерішучий бухгалтер Сергій, почув від своєї коханої, що він - повний нуль в ліжку. Щоб якось виправити ситуацію, хлопець вирішується на відчайдушний вчинок та їде до свого друга Василя в Прагу. Хоча приятель і обіцяє зробити з Сергія справжнього мачо, в нічному клубі його продовжують відшивати.

Зовсім випадково Сергій знайомиться із стриптизеркою Дариною. Дівчина обіцяє навчити його всім тонкощам зваблювання, але тут з'являється наречена хлопця і руйнує всі плани.

Кадр із фільму (YouTube / UFD Independent Films)

Головні ролі в романтичній комедії "Секс і нічого особистого" виконали: Сергій Притула, Роман Луцький, Анжеліка Ніколаєва, Наталія Мазур.

Сергій Притула також виступив одним із сценаристів фільму. Режисером є Ольга Ряшина. Саундтреком до фільму стала пісня "Полураздета" Макса Барських.

До речі, Сергій Притула зізнався, чому його ревнувала дружина під час зйомок у фільмі "Секс і нічого особистого".

Нагадаємо, на прем'єрі комедії Леся Никитюк похвалилася поцілунками з Притулою.

Відео: РБК-Україна