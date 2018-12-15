"Такая работа": Притула откровенно рассказал о ревности жены

Сергей Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Украинский ведущий Сергей Притула признался, почему его ревновала жена во время съемок в фильме "Секс и ничего личного"

Телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула рассказал о ревности своей супруги Екатерина из-за его участия в съемках фильма с интригующим названием "Секс и ничего личного".

Он признался, что роль в картине стала для него дебютной. По сюжету Притула играет друга-ловеласа главного героя. Он будет учить приятеля премудростям пикапа и умению нравитится женщинам. О своих впечатлениях от съемок и ревности жены из-за поцелуев в кадре шоумен рассказал в интервью порталу "0352.ua".

"Жена моя очень интересовалась, когда я утром ехал на съемки, а вечером возвращался, или целовался я сегодня на съемочной площадке с какой-то "телкой". А я говорил: Катенька, то это же кино, такая работа. А она: "Какая робота, целоваться с "телками"?" - вспоминает ведущий.

Фото: Сергей Притула (instagram.com/siriy_ua)

Притула уверяет, что, невзирая на недвусмысленное название, фильм "Секс и ничего личного" не об интиме, а о настоящих чувствах.

"Несмотря на громкое название на самом деле он об отношениях. О том, как беречь любовь. О том, как не мучить себя, если вы не подходите друг другу. Там многое можно почерпнуть для подрастающего поколения. Есть ограничения фильма 16+" – предупредил он.

В украинский прокат комедия "Секс и ничего личного" выйдет 20 декабря 2018 года.

Ранее Сергей Притула признался, на каком языке он дома ссорится со своей супругой Екатериной.

В свою очередь жена шоумена, Екатерина Притула рассказала, как совмещает обязанности молодой мамы и работу руководителя шоу "Вар’яти".

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