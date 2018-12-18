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Леся Никитюк похвасталась поцелуями с Притулой

Lite » Звезды 18.12.2018 - 20:51
Леся Никитюк похвасталась поцелуями с Притулой
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Пара не скрывала нежных чувств на премьере фильма "Секс и ничего личного"

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, посетившая в Киеве премьеру фильма "Секс и ничего личного", где сыграл шоумен и ее коллега Сергей Притула, показала поцелуи с ним на публике. Короткими роликами, где запечатлен этот пикантный момент, она поделилась в Instagram-stories.

На одном из кадров телеведущий и волонтер целует шоувумен в щоку, прижав ее к себе. На другом видео, снятом после окончания премьерного показа комедии, Никитюк делится своими впечатлениями от увиденного и, в знак признательности, сама целует Притулу на камеру.

"Сереженька, я тебя поздравляю с премьерой! Я знаю, что этот фильм соберет колоссальные деньги! Все украинцы пойдут на него", - восторженно заявила Леся.

"Мы спасаем бюджет Украины", - согласился с ней Сергей.

Леся Никитюк похвасталась поцелуями с Притулой

 

Леся Никитюк похвасталась поцелуями с Притулой

Скриншот видео (instagram.com/lesia_nikituk)

Также ведущая опубликовала фото с презентации комедии "Секс и ничего личного" на своей странице в Instagram.

"Вчера посмотрела фильм "Секс и ничего личного" с Сергеем Притулой и режиссером Ольгой Ряшиной.  И я вам скажу - респект украинскому кино! У меня после фильма вопрос: как вы считаете, какую часть (можно в %) занимает тот самый секс? 50/50? А если 80%? Или наоборот? Отношения обречены?" - поинтересовалась она у поклонников.

Леся Никитюк похвасталась поцелуями с Притулой

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики охотно делились своим мнением, обсуждая интимную тему, а также попутно одаривали звезду комплиментами.

"Леся, ты молодец, умничка, энергичная, яркая и симпатюля!", "Леся! Вы такая классная! Очень красивая!", "Прекрасна", "Вы такая хорошенькая", - не скупились на похвалу фаны знаменитости.

Леся Никитюк похвасталась поцелуями с Притулой

Леся Никитюк похвасталась поцелуями с Притулой

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее мы писали, что Леся Никитюк заинтриговала блестящим колечком на безымянном пальце, вызвав волну слухов о помолвке.

Также Леся Никитюк показала стройную фигуру в элегантном боди, вызвав фурор в сети.

Видео: РБК-Украина

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Новости Украины Сергей ПритулаЛеся Никитюк
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