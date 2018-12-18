"Секс и ничего личного": Никитюк и Притула посетили премьеру фильма

Видео: Секс і нічого особистого Офіційний трейлер

В понедельник, 17 декабря в кинотеатре "Оскар" состоялась самая горячая премьера декабря "Секс и ничего личного" с Сергеем Притулой и всей съемочной группой фильма. Мероприятие также посетили много украинских звезд.

Первыми ленту оценили Сергей Притула, Леся Никитюк, Олег Тягнибок, Евгений Нищук, Зоя Литвин с сыном, Олег Михайлюта, Олимпия Вайтмусташ, Евгений Кот, Наталья Татаринцева, Ирина Заря, Ирина Костюк, Светлана Вальнова, Василий Хмельницкий, Максим Тимошенко, Роман Луцкий, Анжелика Николаева.

Фото: звезды на премьере фильма "Секс и ничего личного" (пресс-служба)

Также среди гостей были замечены Наталья Мазур, Елена-Кристина Лебедь, Богдан Юсипчук, Иван Пилипец, Алена Лавренюк, Анна Жижа, Макс Назаров и многие другие

Фото: звезды на премьере фильма "Секс и ничего личного" (пресс-служба)

В фильме рассказывается о том, что мужское эго – это весьма хрупкая структура, которую очень легко задеть. Особенно когда это касается его половой жизни. Если ему говорят, что в сексе он ничего не стоит – то это удар ниже пояса, который трудно будет пережить. Такая история случилась с Сергеем, и услышал он это унижение от своей девушки, на которой хочет жениться.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, мужчина летит в Прагу на Новый год, где его друг Василий постарается сделать с него настоящего мачо. Лучшее место для этого – стриптиз-клуб. Но за одну ночь Сергей недалеко продвинулся в мастерстве секса, ведь его всё так же продолжают отшивать. Но одна стриптизёрша по имени Диана решила помочь бедолаге и дать ему пару уроков пикапа. Тогда же в Прагу прилетела его ревнивая девушка, которая уже сама не рада таким урокам своего парня.



На экранах украинских кинотеатром фильм "Секс и ничего личного" стартует с 20 декабря.

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