Фильм "Робин Гуд": смотреть онлайн трейлер

"Робин Гуд" - захватывающий приключенческий боевик о герое средневековых легенд. Премьера фильма в кинотеатрах Украины намечена на 29 ноября.

Официальный трейлер фильма "Робин Гуд" (YouTube/UFD Independent Films)

История благородного вора из легендарных рассказов о средневековой Британии лягла в основу сюжета захватывающего фильма "Робин Гуд", который выходит на большие экраны в конце осени 2018 года.

Робин Локсли, отважный воин-крестоносец, одержавший победу во многих кровавых сражениях, возвращается в родной Ноттингем. Он видит, что город погряз в коррупции, власть обогащается, а простые люди переживают очень трудные времена. Тогда Локсли решает примкнуть к группе разбойников, которые борются за справедливость и защищают бедняков. Так появляется всем известный герой Робин Гуд.

Кадр из фильма "Робин Гуд" (YouTube/UFD Independent Films)

Факты о фильме "Робин Гуд" и актерский состав

Режиссером картины выступил Отто Батхерст, известный своими работами в сериалах "Острые козырьки", "Черное зеркало". Продюсерами фильма стали Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Дависсон.

Главную роль Робин Гуда исполнил Тарон Эджерсон - звезда франшизы "Kingsman". Из-за занятости Эджерсона в картине "Kingsman: Золотое кольцо" съемки "Робин Гуда" откладывали.

Также в фильме снимались Джейми Дорнан ("50 оттенков серого", "Крах"), Джейми Фокс ("Законопослушный гражданин", "Джанго освобожденный"), Бен Мендельсон ("Темные времена", "Первому игроку приготовиться"), Ив Хьюсон ("Больница Никербокер", "Мотылек").

Некоторые сцены "Робин Гуда" снимали в хорватском Дубровнике, где также проходили съемки эпизодов "Игры престолов" и "Звездных войн".

Напомним, мультипликацоннная студия Walt Disney выпустила трейлер к обновленному популярному мультфильму "Король Лев", который за несколько дней побил рекорд оригинального фильма 1994 года.

Также ранее мы писали о том, что украинский фильм получил главный приз на кинофестивале в Марокко.

Видео: РБК- Украина