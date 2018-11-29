Фільм "Робін Гуд": дивитися онлайн трейлер

"Робін Гуд" - захоплюючий пригодницький бойовик про героя середньовічних легенд. Прем'єра фільму в кінотеатрах України намічена на 29 листопада.

Офіційний трейлер фільму "Робін Гуд" (YouTube/UFD Independent Films)

Історія благородного злодія з легендарних оповідань про середньовічну Британію лягла в основу сюжету захоплюючого фільму "Робін Гуд", який виходить на великі екрани в кінці осені 2018 року.

Робін Локслі, відважний воїн-хрестоносець, який здобув перемогу в багатьох кривавих битвах, повертається в рідний Ноттінгем. Він бачить, що місто погрязло в корупції, влада збагачується, а прості люди переживають дуже важкі часи. Тоді Локсли вирішує примкнути до групи розбійників, які борються за справедливість і захищають бідняків. Так з'являється всім відомий герой Робін Гуд.

Кадр з фільму "Робін Гуд" (YouTube / UFD Independent Films)

Факти про фільм "Робін Гуд" і акторський склад

Режисером картини виступив Отто Батхерст, відомий своїми роботами в серіалах "Гострі козирки", "Чорне дзеркало". Продюсерами фільму стали Леонардо ДіКапріо і Дженніфер Давіссон.

Головну роль Робін Гуда виконав Тарон Еджерсон - зірка франшизи "Kingsman". Через зайнятість Еджерсона в картині "Kingsman: Золоте кільце" зйомки "Робін Гуда" відкладали.

Також у фільмі знімалися Джеймі Дорнан ("50 відтінків сірого", "Крах"), Джеймі Фокс ("Законослухняний громадянин", "Джанго звільнений"), Бен Мендельсон ("Темні часи", "Першому гравцеві приготуватися"), Ів Хьюсон ("Лікарня Нікербокер", "Метелик").

Деякі сцени "Робін Гуда" знімали в хорватському Дубровнику, де також проходили зйомки епізодів "Ігри престолів" і "Зоряних воєн".

Нагадаємо, мультіплікацоннная студія Walt Disney випустила трейлер до оновленого популярному мультфільму "Король Лев", який за декілька днів побив рекорд оригінального фільму 1994 року.

Також раніше ми писали про те, що український фільм отримав головний приз на кінофестивалі в Марокко.

Відео: РБК-Україна