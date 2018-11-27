Новый "Король Лев" всего за несколько дней побил оригинальный рекорд

Трейлер мультфильма "Король Лев" (видео: YouTube / Walt Disney Studios)

Трейлер обновленного мультфильма "Король Лев", который станет первым римейком одноименной анимационной картины студии Disney 1994 года, побил оригинальный рекорд. Об этом сообщает NME.

Опубликованный в YouTube 22 ноября полутораминутный тизер по состоянию на 27 ноября набрал почти 42,5 млн просмотров и занял второе место по количеству просмотров за всю историю кино.

Скриншот: YouTube / Walt Disney Studios

Отметим, что после публикации трейлера мультика только за первые сутки его посмотрело более 224 миллионов раз, что стало для студии Disney первым в своей категории рекордом.

Кстати, лавры победителя в рейтинге наиболее просматриваемых трейлеров в мире кинематографа принадлежат картине "Мстители Война бесконечности" 2018 года. Так, за первые сутки его посмотрели 238 млн раз. Добавим, что фэнтези снимали две киностудии - Disney и Marvel Studios.

Скриншот: YouTube / Walt Disney Studios

Напомним, что оригинальный "Король Лев" получил два "Оскара" (за песню Элтона Джона и за музыку Ханса Циммера), три "Золотых глобуса" и три "Грэмми". В 2002 году мультфильм был улучшен и оптимизирован для IMAX, а в 2011 - для IMAX 3D.

Режиссером новой картины стал Джон Фавро, который ранее снял ремейк "Книги джунглей", первые две части "Железного человека", а также комедию "Повар на колесах". К слову, выход фильма запланирован на лето 2019 года.

Как сообщалось ранее, в сети появился тизер финального сезона "Игры престолов". Сериал выйдет на экраны в апреле 2019 года. Отметим, что тизер появился в сети незадолго после публикации в американской прессе интервью актеров из "Игры престолов" Кита Харингтона и Эмилии Кларк, которые рассказали о съемках заключительных серий.

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