Фильм "Пригоди S Миколая": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер фильма "Пригоди S Миколая" (YouTube/ Dergkino Ukraine)
"Пригоди S Миколая" - украинская комедия для всей семьи с новогодней атмосферой. Премьера фильма намечена на 13 декабря.
Второклассник Артем вместе с родителями переезжает из большого города в Карпаты. Накануне Дня Николая на пороге своего дома мальчик обнаруживает самого Чудотворца. Но оказывается, что это просто вор, переодетый в сказочный костюм. Артему и его сестре придется проявить все свои способности и хитрость, чтобы победить злодея и спасти настоящего Николая.
Режиссером семейной комедии выступил Семен Горов. Для него это дебютная полнометражная работа, ранее режиссер работал над созданием телемюзиклов.
В качестве исполнителя одной из главных ролей был приглашен известный польский актер Пшемыслав Цыприанськи.
Василий Вирастюк в фильме "Пригоди S Миколая" (кадр из видео YouTube/ Dergkino Ukraine)
В фильме также снимались: Василий Вирастюк, Маша Ефросинина, Григорий Боковенко, Максим Лучак и другие.
Одной из самых сложных сцен фильма стало схождение с гор лавины. Ее снимали в Драгобрате, для этого стреляли гранатометом вверх из вертолета.
Саундтрек к фильму записала группа "O.Torvald", также участники коллектива снялись в комедии в качестве камео.
Напомним, Маша Ефросинина восхитила эффектным образом на премьере фильма "Пригоди S Миколая".
Кстати, в Киеве заканчиваются съемки фильма "Чорний ворон" по роману Василия Шкляра.
Видео: РБК-Украина