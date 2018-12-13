Фильм "Пригоди S Миколая": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер фильма "Пригоди S Миколая" (YouTube/ Dergkino Ukraine)

"Пригоди S Миколая" - украинская комедия для всей семьи с новогодней атмосферой. Премьера фильма намечена на 13 декабря.

Второклассник Артем вместе с родителями переезжает из большого города в Карпаты. Накануне Дня Николая на пороге своего дома мальчик обнаруживает самого Чудотворца. Но оказывается, что это просто вор, переодетый в сказочный костюм. Артему и его сестре придется проявить все свои способности и хитрость, чтобы победить злодея и спасти настоящего Николая.

Факты о фильме "Пригоди S Миколая" и актерский состав

Режиссером семейной комедии выступил Семен Горов. Для него это дебютная полнометражная работа, ранее режиссер работал над созданием телемюзиклов.

В качестве исполнителя одной из главных ролей был приглашен известный польский актер Пшемыслав Цыприанськи.

Василий Вирастюк в фильме "Пригоди S Миколая" (кадр из видео YouTube/ Dergkino Ukraine)

В фильме также снимались: Василий Вирастюк, Маша Ефросинина, Григорий Боковенко, Максим Лучак и другие.

Одной из самых сложных сцен фильма стало схождение с гор лавины. Ее снимали в Драгобрате, для этого стреляли гранатометом вверх из вертолета.

Саундтрек к фильму записала группа "O.Torvald", также участники коллектива снялись в комедии в качестве камео.

Напомним, Маша Ефросинина восхитила эффектным образом на премьере фильма "Пригоди S Миколая".

Кстати, в Киеве заканчиваются съемки фильма "Чорний ворон" по роману Василия Шкляра.

Видео: РБК-Украина