Фільм "Пригоди S Миколая": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер фільму "Пригоди S Миколая" (YouTube/Dergkino Ukraine)

"Пригоди S Миколая" - українська комедія для всієї родини з новорічною атмосферою. Прем'єра фільму намічена на 13 грудня.

Другокласник Артем разом з батьками переїжджає з великого міста до Карпат. Напередодні Дня Миколая на порозі свого будинку хлопчик зустрічає самого Чудотворця. Але виявляється, що це просто злодій, переодягнений в казковий костюм. Артему і його сестрі доведеться проявити всі свої здібності і хитрість, щоб перемогти лиходія і врятувати справжнього Миколая.

Факти про фільм "Пригоди S Миколая" і акторський склад

Режисером сімейної комедії виступив Семен Горов. Для нього це дебютна повнометражна робота, раніше режисер працював над створенням телемюзиклів.

В якості виконавця однієї з головних ролей був запрошений відомий польський актор Пшемислав Ципріанські.

Василь Вірастюк у фільмі "Пригоди S Миколая" (кадр з відео YouTube / Dergkino Ukraine)

У фільмі також знімалися: Василь Вірастюк, Маша Єфросиніна, Григорій Боковенко, Максим Лучак і інші.

Однією з найскладніших сцен фільму стало сходження лавини. Її знімали в Драгобраті, для цього стріляли гранатометом вгору з вертольота.

Саундтрек до фільму записала група "O.Torvald", також учасники колективу знялися в комедії в якості камео.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна захопила ефектним чином на прем'єрі фільму "Пригоди S Миколая".

До речі, в Києві закінчуються зйомки фільму "Чорний ворон" за романом Василя Шкляра.

Відео: РБК-Україна