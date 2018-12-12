Борьба за свободу: в Киеве снимают фильм "Чорний ворон" по роману Василия Шкляра

Фото: Съемки фильма "Чорний ворон" (пресс-служба 1+1)

Съемки проходили несколько месяцев на разных локациях в Украине. В декабре снимают уже финальные сцены

В центре Киева на заброшенном винном заводе снимают финальные сцены исторической драмы "Черный ворон" по мотивам одноименного романа знаменитого украинского писателя Василия Шкляра.

Режиссером фильма выступил Тарас Ткаченко, которого зрители уже знают по работе над картиной "Гнездо горлицы". Картину "Черный ворон" снимают по заказу телеканала 1+1 при поддержке Госкино. Фильм вскоре планируют показать в кинотеатрах по всей стране. Но точная дата премьеры пока неизвестна.

RBC-Lite побывал на съемках финальных сцен картины и пообщался со съемочной группой о том, каким будет этот фильм и как над ним работают.

Борьба повстанцев Холодного Яра с большевиками

Роман Василия Шкляра "Залишенець. Чорний Ворон" уже стал легендарным. Он описывает одну из страниц украинской истории – борьбу повстанцев против советской власти в 1920-х годах. "Воля України або смерть" – такую надпись имели боевые знамена повстанцев.

Четырехлетняя война, которую Россия начала против УНР, завершилась в 1921 году, однако вооруженная борьба продолжалась во многих регионах Украины еще не один год спустя.

Видео: В Киеве завершают съемки фильма "Чорний Ворон" по роману Василия Шкляра (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

Борьба против советской оккупации, борьба за свободу, жертвенность и патриотизм – все это есть на страницах книги Шкляра. А сам писатель недавно вошел в список наиболее популярных среди украинцев авторов.

Кино также обрисовывает историю жизни и любви украинца Ивана по прозвищу Ворон. Ему выпала судьба стать непосредственным участником повстанческого движения Холодноярской республики. Он сознательно жертвует семейным уютом и начинает борьбу за независимость Украины, а с ней – и за свободу собственной семьи.

Фото: Роль Ворона исполняет актер Тарас Цымбалюк (пресс-служба 1+1)

Главную роль Ворона в фильме исполняет молодой талантливый украинский актер Тарас Цымбалюк. Он уже хорошо известен зрителям работой в сериалах "Центральная больница" и "Село на миллион". Также он снимался и во многих других украинских лентах.

На заводе снимают рукопашный бой повстанцев с большевиками

"В эти дни будет сниматься большой рукопашный бой, в котором сойдутся восемь атаманов против десяти красноармейцев. Это большая драка, сложная а постановке, сложная в раскадровке. Каскадерские роли играют в фильме сами актеры. У нас все актеры имеют физическую подготовку, имеют подготовку верховой езды. Все верховые трюки выполняют сами, бьются сами, стреляют сами", - говорит Тарас Ткаченко, режиссер фильма.

Кроме того, над фильмом работает и каскадерская группа: они и ставят бой, и разрабатывают хореографию и все нюансы, как должен двигаться человек во время боя так, чтобы сцены выглядели максимально естественными.

Фото: Фильм снимают несколько месяцев. Снимали на многих локациях в Украине (пресс-служба 1+1)

"Они также тренируют наших ребят, они вместе с ними проходят репетиции", - объясняет он.

"Играть отрицательных персонажей – одно удовольствие!"

На съемках сцен на заброшенном заводе в Киеве присутствовал украинский актер Алексей Тритенко.

В фильме "Чорний ворон" он играет большевика, который противостоит повстанцам в их борьбе за независимость.

Его персонаж – отрицательный, но при этом актер хорошо вжился в роль. И, кроме того, играть "плохого человека" ему очень нравится. Об этом Алексей Тритенко рассказал в комментарии для RBC-Lite.

Фото: "Мой персонаж отрицательный тем, что преследует вольность духа украинцев" – актер Алексей Тритенко (пресс-служба 1+1)

"Мой персонаж отрицательный тем, что преследует вольность духа украинцев. Он – большевик. Он – глава ГПУ НКВД и борется со свободным духом людей. Должен признаться: играть отрицательных персонажей – одно удовольствие! Потому что у них большая амплитуда: он может быть любым. Может быть с виду веселым, довольным, а на самом деле он планирует очередную спецоперацию", – сказал он.

По словам режиссера Тараса Ткаченко, сейчас съемки фильма – уже на завершающем этапе.

"Понемногу уже завершаем съемки. Так случилось, что этот объект, где снимаем сейчас – самый сложный по подготовке. Здесь снимаем много технически непростых кадров", – говорит он.

Фото: Актер Алексей Тритенко играет большевика, который противостоит повстанцам-патритам (пресс-служба 1+1)

Пока о том, какой получилась работа, говорить рано, говорит режиссер.

"Я в свои выходные, которых очень мало, просматриваю отснятый материал, но выводы делать рано. Их можно будет делать, когда соберем все воедино и посмотрим на материал полностью", - уверяет он.

"Не осталось фотографий людей, которые показаны в фильме"

Актеров для фильма режиссер выбирал не по внешним параметрам, ведь доподлинно неизвестно, как в жизни выглядели некоторые персонажи, говорит Ткаченко.

"Если говорить о портретном сходстве героев, то мы точно его не знаем. Тех же Черных Воронов было пять. Про Ивана Чорновуса мало что известно: сохранилось буквально несколько строчек информации. Не смотря на то, что у нас исторические персонажи, мы используем и художественный обзор событий. А тем, кто хочет подробнее узнать их историю, я рекомендую залезть в книжки и поинтересоваться этим подробнее", - говорит он.

Фото: "Я не выбирал портретного сходства актеров, потому что неизвестно, как выглядели герои в жизни" – режиссер Тарас Ткаченко (пресс-служба 1+1)

Когда он выбирал актеров для съемок картины, то знал типажи, которые нужны, и понимал, какие нужны характеры.

"Я не выбирал портретного сходства, потому что это очень сложно сделать. Просто потому, что не осталось фотографий, не осталось изображений людей, которые описаны в фильме", - объясняет он.

Василий Шкляр уже просматривал эпизоды фильма

Режиссер Тарас Ткаченко познакомился с писателем Василием Шкляром около десяти лет назад.

По его словам, тогда снять фильм по его книге был только его мечтой.

"Мы в тот раз коротко пообщались. А уже через некоторое время снова встретились, улыбнулись друг другу. Это кольцо замкнулось и мы решили, что все должно сложиться. С одной стороны, снять этот фильм – это предложение 1+1, а с другой – эта тема мне лично близка. Я сам из тех краев родом: я с Киевщины, ближе к границе с Черкасской областью. Я людей, которые там живут, понимаю и знаю, кто они. Поэтому в этом есть и значительная моя личная часть", - говорит режиссер Тарас Ткаченко.

Фото: Писатель Василий Шкляр уже просматривал некоторые отснятые эпизоды фильма (пресс-служба 1+1)

Писатель Василий Шкляр, по мотивам книги которого снимают фильм, также присутствовал на съемках. Кроме того, с ним согласовывали некоторые подробности сюжета и то, как ведут себя герои фильма.

Как заверили в съемочной группе, некоторые события и детали из книги будут переданы в фильме очень достоверно, но будет и много вымышленных сцен. Идеологические принципы книги в ленте будут выдержаны, говорит режиссер.

Фото: Бэкстейдж съемок фильма "Черный ворон" (пресс-служба 1+1)

"Буквально три дня назад я ездил к Василию Шкляру в гости, мы обсуждали финальный эпизод, обсуждали последнюю речь Черного Ворона. Я показывал ему отснятые материалы. Он смотрел несколько смонтированных сцен – тех, которые мы успели сделать. Он также был на съемках, когда снимали в Большой Бугаевке на Киевщине", - говорит режиссер.

Тогда в лесу под Киевом в одной из сцен воссоздали нападение повстанцев Холодного Яра на отряд красноармейцев. По сценарию, Черный Ворон в этих сценах заводит в засаду отряд ГПУ и помогает повстанцам его разгромить.

Фото: Ксения Данилова играет возлюбленную Ворона (пресс-служба 1+1)

"То, что мы пережили за последние годы, переживают и герои нашей картины"

Актер театра и кино Остап Дзядек играет в фильме Ивана Деркача.

"Для меня съемки в фильме, как и театр – это всегда непростой процесс. Для меня если процесс съемок простой, значит он не имеет глубины. Все на съемках у нас хорошо, и я рад, что имею возможность поработать с Тарасом Ткаченко. Если говорить о моей роли, то сейчас мы снимаем завершающий этап моего участия в картине", - говорит актер.

По его словам, последние трагические события в Украине заставляют в который раз задуматься об актуальности такой темы для государства.

"Люди меняются, время меняется, а тема эта всегда "актуальна". И то, что мы пережили за последние годы, переживают и герои нашей картины. Конечно, условия борьбы разные, но и мы, и они, боролись в сложных условиях. Для меня тема фильма очень важна", - объясняет он.

Напомним, ранее Василий Шкляр объяснил свое видение войны на Донбассе. Россия никогда не видела Украину независимым государством, считает он.

Также Василий Шкляр жестко высказался о блокаде Донбасса.

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