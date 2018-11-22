Фильм "Король Данило": смотреть онлайн трейлер

Показ исторического блокбастера "Король Данило" в Украине стартует 22 ноября. Трейлер фильма можно смотреть у нас на РБК-Lite

Официальный трейлер фильма "Король Данило" (YouTube/Invert Pictures Film Studio)

Действие фильма разворачивается на Руси в начале 13 века. Князь Данило и его брат Василько совершают налет на приграничный замок. Оказывается, что замок принадлежит тайному ордену, и благодаря своей изобретательности Данило захватывает магистра общества. Тот сообщает, что с востока надвигается большая угроза, и призывает князя объединиться в борьбе с могущественным Ханом Батыем.

Тем временем, Батый нападает на Русь и разрушает города. Данило Галицкий решает начать переговоры с врагом. ему предстоит преодолеть множество испытаний и смертельных опасностей.

Кадр из фильма "Король Данило" (YouTube/Invert Pictures Film Studio)

Актеры и факты о фильме "Король Данило"

Режиссером и сценаристом картины выступил Тарас Химич ("Жива"), а основная команда на съемочной площадке состояла из 7 человек.

Главную роль короля Руси Данила Галицкого исполнил Сергей Ярмошенко - украинский актер и профессиональный каскадер. Также в фильме снимались: Ринат Хайруллин, Олег Сикиринский, Юрий Выхованец, Мирослава Рачинская, Ирина Никитина и др.

Специально для фильма был отстроен средневековый городской комплекс с декором и интерьерами 13 века. Для героев картины специально было создано 200 костюмов , по археологическим находкам воссоздано 100 единиц оружия.

Для съемок опасных сцен было привлечего 40 каскадеров, что является наибольшим количеством среди всех современных украинских фильмов.

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Видео: РБК-Украина